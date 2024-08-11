https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/efes-antik-kenti-yakininda-korkutan-yangin-8-bin-600-yillik-tarih-yok-oluyordu-1086725210.html
Efes Antik Kenti yakınında korkutan yangın: 8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu
Efes Antik Kenti yakınında korkutan yangın: 8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu
Sputnik Türkiye
İzmir Selçuk'ta bulunan Efes Antik Kenti girişine yakın bir bölgede otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T14:29+0300
2024-08-11T14:29+0300
2024-08-11T14:29+0300
türkiye
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efes antik kenti
efes antik kenti
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yangın
yangın söndürme
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Yangın, öğle saatlerinde Efes Antik Kenti alt kapısına yakın bir bölgede çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme uçağının yanı sıra itfaiye ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. '8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu'Selçuk Belediye Başkanı Ceritoplu Sengel, yangın hakkında şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/izmirin-ikinci-efesi-olacak-kazi-devam-ediyor-antik-cagin-en-buyuk-tiyatrolarindan-biri-bulundu-1086724020.html
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Efes Antik Kenti yakınında korkutan yangın: 8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu
İzmir Selçuk'ta bulunan Efes Antik Kenti girişine yakın bir bölgede otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, öğle saatlerinde Efes Antik Kenti alt kapısına yakın bir bölgede çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme uçağının yanı sıra itfaiye ve arazözlerle yangına müdahale edildi.
Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
'8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu'
Selçuk Belediye Başkanı Ceritoplu Sengel, yangın hakkında şunları söyledi:
Efes Antik Kenti alt kapısında, stadyuma yakın bir yerde yangın olduğu ihbarını aldık. Her ne kadar soruşturma tamamlanmış olmasa da tahminlerimize göre yine bir insan kusuru var. Atılmış olan sigara izmariti, 8 bin 600 yıllık bir tarihin yok olmasına sebep oluyordu. Allah'tan acil müdahale edildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle antik kentin gişelerine kadar gelen bir yangından söz ediyoruz. Vatandaşlarımızı ehemmiyetli olmaya davet ediyorum. Geçmiş olsun Efes, geçmiş olsun Selçuk diyorum