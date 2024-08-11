Efes Antik Kenti yakınında korkutan yangın: 8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu

Efes Antik Kenti alt kapısında, stadyuma yakın bir yerde yangın olduğu ihbarını aldık. Her ne kadar soruşturma tamamlanmış olmasa da tahminlerimize göre yine bir insan kusuru var. Atılmış olan sigara izmariti, 8 bin 600 yıllık bir tarihin yok olmasına sebep oluyordu. Allah'tan acil müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle antik kentin gişelerine kadar gelen bir yangından söz ediyoruz. Vatandaşlarımızı ehemmiyetli olmaya davet ediyorum. Geçmiş olsun Efes, geçmiş olsun Selçuk diyorum