https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/alanyada-11-yasindaki-ukraynali-kizin-gizli-fotograflarini-ceken-satranc-egitmeni-tutuklandi-1086734632.html

Alanya'da 11 yaşındaki Ukraynalı kızın gizli fotoğraflarını çeken satranç eğitmeni tutuklandı

Alanya'da 11 yaşındaki Ukraynalı kızın gizli fotoğraflarını çeken satranç eğitmeni tutuklandı

Sputnik Türkiye

Alanya'da 11 yaşındaki Ukraynalı kızın fotoğrafını çeken 52 yaşındaki satranç öğretmeni tutuklandı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T19:31+0300

2024-08-11T19:31+0300

2024-08-11T19:31+0300

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Antalya’nın Alanya ilçesinde sahilde küçük yaştaki Ukrayna uyruklu bir kızın fotoğrafını çektiği öne sürülen satranç eğitmeni Mesut U., polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemelerde cep telefonunda özel ders verdiği öğrencileri ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntüler olduğu tespit edilen Mesut U. tutuklandı.Kız 11 yaşındaydı Olay, dün öğle saatlerinde Saray Mahallesi’nde bulunan Kleopatra Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre plajda oturan Mesut U. (52) cep telefonu kamerasıyla Ukrayna uyruklu 11 yaşındaki kız çocuğunun görüntülerini çekmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Cep telefonuna el konulan ve satranç eğitmeni olduğu öğrenilen Mesut U., gözaltına alınarak karakola götürüldü.Cep telefonunda çok sayıda uygunsuz fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktıYapılan incelemelerde Mesut U.’nun cep telefonunda kendisine ait kursta özel ders verdiği öğrencileri ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntüler olduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut U. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ukrayna, türkiye, alanya, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, satranç