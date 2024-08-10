https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/yerlikaya-duyurdu-26-ilde-yapilan-uyusturucu-operasyonunda-91-kisi-gozaltina-alindi--1086697710.html
Yerlikaya duyurdu: 26 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 91 kişi gözaltına alındı
Yerlikaya duyurdu: 26 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 91 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını ve 55’inin... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T09:35+0300
2024-08-10T09:35+0300
2024-08-10T09:36+0300
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ali yerlikaya
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 'Narkoçelik-31' operasyonları düzenlendi.91 şüpheli gözaltına alındı Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.Ayrıca operasyonlarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, jandarma
ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, jandarma
Yerlikaya duyurdu: 26 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 91 kişi gözaltına alındı
09:35 10.08.2024 (güncellendi: 09:36 10.08.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını ve 55’inin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 'Narkoçelik-31' operasyonları düzenlendi.
91 şüpheli gözaltına alındı
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ayrıca operasyonlarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.