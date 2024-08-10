https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/yerlikaya-duyurdu-26-ilde-yapilan-uyusturucu-operasyonunda-91-kisi-gozaltina-alindi--1086697710.html

Yerlikaya duyurdu: 26 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 91 kişi gözaltına alındı

Yerlikaya duyurdu: 26 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 91 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını ve 55’inin... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T09:35+0300

2024-08-10T09:35+0300

2024-08-10T09:36+0300

türkiye

ali yerlikaya

uyuşturucu

uyuşturucu imalatı

sentetik uyuşturucu

jandarma

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 'Narkoçelik-31' operasyonları düzenlendi.91 şüpheli gözaltına alındı Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.Ayrıca operasyonlarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede-1086696956.html

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ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, jandarma