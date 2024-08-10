https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede-1086696956.html

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T03:18+0300

2024-08-10T03:18+0300

2024-08-10T03:18+0300

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recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasi ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kuzey Kıbrıs nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.Karar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Gıda Kontol Genel Müdürlüğü'ne Ersin Dilber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Müdür Yardımcısı Osman Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Çolak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı'na ise Ahmet Abdullah Antalyalı atandı. Ayrıca Bakanlıkta İstanbul İl Tarım ve Orman Genel Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı ve yerine Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.Karara göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/diyanet-isleri-baskanliginca-11-il-muftulugune-atama-yapildi-1086695736.html

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