https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/turkiye-brezilya-maci-filenin-sultanlari-bronz-madalya-icin-sahada-1086700195.html
Filenin sultanları, bronz madalya için Brezilya’ya karşı sahaya çıkıyor
Filenin sultanları, bronz madalya için Brezilya’ya karşı sahaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları bugün Brezilya'ya karşı TSİ 18.15'te bronz madalya için parkeye çıkacak. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T11:35+0300
2024-08-10T11:35+0300
2024-08-10T11:36+0300
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2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
filenin sultanları
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye a milli voleybol takımı
türk a milli kadın voleybol takımı
brezilya
spor
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Bugün oynanacak kadınlar voleybol üçüncülük maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'nın karşısına çıkacak.Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Bronz madalya için yapılacak olan maç, bu gün Türkiye saati ile (TSİ) 18.15'te oynanacak. TRT'de yayınlanacak olan maçta kazanan takım bronz madalya sahibi olacak.İlk Olimpiyat madalyası gelebilirFilenin Sultanları bugün Brezilya'ya karşı TSİ 18.15'te oynanacak maçta kazanmaları halinde ilk olimpiyat madalyasını kazanmış olacaklar.İki takım arasındaki son beş maçın üç tanesini Brezilya, ikisini ise Türkiye galip olarak tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlarinin-yari-final-rakibi-belli-oldu-1086564952.html
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Filenin sultanları, bronz madalya için Brezilya’ya karşı sahaya çıkıyor
11:35 10.08.2024 (güncellendi: 11:36 10.08.2024)
Filenin Sultanları bugün Brezilya'ya karşı TSİ 18.15'te bronz madalya için parkeye çıkacak.
Bugün oynanacak kadınlar voleybol üçüncülük maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'nın karşısına çıkacak.
Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bronz madalya için yapılacak olan maç, bu gün Türkiye saati ile (TSİ) 18.15'te oynanacak. TRT'de yayınlanacak olan maçta kazanan takım bronz madalya sahibi olacak.
İlk Olimpiyat madalyası gelebilir
Filenin Sultanları bugün Brezilya'ya karşı TSİ 18.15'te oynanacak maçta kazanmaları halinde ilk olimpiyat madalyasını kazanmış olacaklar.
İki takım arasındaki son beş maçın üç tanesini Brezilya, ikisini ise Türkiye galip olarak tamamladı.