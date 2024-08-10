https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/turkiye-brezilya-maci-filenin-sultanlari-bronz-madalya-icin-sahada-1086700195.html

Filenin sultanları, bronz madalya için Brezilya’ya karşı sahaya çıkıyor

Filenin sultanları, bronz madalya için Brezilya’ya karşı sahaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

Filenin Sultanları bugün Brezilya'ya karşı TSİ 18.15'te bronz madalya için parkeye çıkacak. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T11:35+0300

2024-08-10T11:35+0300

2024-08-10T11:36+0300

olimpiyat oyunları

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

filenin sultanları

türkiye a milli kadın voleybol takımı

türkiye a milli voleybol takımı

türk a milli kadın voleybol takımı

brezilya

spor

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Bugün oynanacak kadınlar voleybol üçüncülük maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'nın karşısına çıkacak.Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Bronz madalya için yapılacak olan maç, bu gün Türkiye saati ile (TSİ) 18.15'te oynanacak. TRT'de yayınlanacak olan maçta kazanan takım bronz madalya sahibi olacak.İlk Olimpiyat madalyası gelebilirFilenin Sultanları bugün Brezilya'ya karşı TSİ 18.15'te oynanacak maçta kazanmaları halinde ilk olimpiyat madalyasını kazanmış olacaklar.İki takım arasındaki son beş maçın üç tanesini Brezilya, ikisini ise Türkiye galip olarak tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlarinin-yari-final-rakibi-belli-oldu-1086564952.html

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