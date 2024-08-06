https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlarinin-yari-final-rakibi-belli-oldu-1086564952.html
Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu
Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T23:45+0300
2024-08-06T23:45+0300
2024-08-06T23:47+0300
spor
filenin sultanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43bde281494edd1428196f151fcc7e71.jpg
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlari-cini-yenerek-yari-finale-cikti--1086539804.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298985_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d97583cff4bb072c2ef20b5f03da1b47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filenin sultanları
Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu
23:45 06.08.2024 (güncellendi: 23:47 06.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.
Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.
Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşılaşacak.