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Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu
Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T23:45+0300
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filenin sultanları
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlari-cini-yenerek-yari-finale-cikti--1086539804.html
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filenin sultanları
filenin sultanları

Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi belli oldu

23:45 06.08.2024 (güncellendi: 23:47 06.08.2024)
© AA / Mustafa YalçınFilenin sultanları
Filenin sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.
Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.
Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşılaşacak.
Filenin sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
SPOR
Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı
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