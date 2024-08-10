https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/olimpiyatlarin-en-populer-ismi-yusuf-dikecin-unu-yayilmaya-devam-ediyor-meshur-pozu-duvara-cizildi-1086700614.html
Olimpiyatların en popüler ismi Yusuf Dikeç’in ünü yayılmaya devam ediyor: Meşhur pozu duvara çizildi
Olimpiyatların en popüler ismi Yusuf Dikeç’in ünü yayılmaya devam ediyor: Meşhur pozu duvara çizildi
Sputnik Türkiye
Manisa'da bir işletme sahibi, iş yerinin duvarına Yusuf Dikeç'in meşhur pozunu çizdirdi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T12:20+0300
2024-08-10T12:20+0300
2024-08-10T12:20+0300
yusuf dikeç
2024 paris olimpiyatları
havalı tabanca
10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisi
poz
duvar
şevval ilayda tarhan
manisa
grafiti
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086700899_0:178:2294:1468_1920x0_80_0_0_215653ad85aefd9ba9bd1c5fa4b964f4.jpg
Manisa'da bir işletmenin duvarına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in meşhur pozu çizildi. Yusuf Dikeç'in hayranları ise, bu duvarın önünde, Dikeç ile aynı pozu vererek hatıra fotoğrafı çektiriyor. 'Bizim için gurur tablosu'Yusuf Dikeç çizimli duvar hakkında iş yeri sahibi Tolga Başer, "Yusuf Dikeç'in ülkemize kazandırdığı başarı ile gurur duydum. Bunun yanında atış yaparken duruşu ayrı bir gurur tablosu. Bu duruşu ve başarıyı ölümsüzleştirmek için iş yerimin duvarına resmini yaptırttım. Müşterilerim de çok sevdiler ve hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.'İşletme sahibi benimle iletişime geçti'Grafiti sanatçısı Şenol Karakaya ise, "Bugün Alaşehir'de sprey ve akrilik sanat boyası tekniği ile Yusuf Dikeç'in resmini yaptım. Onunla gurur duyuyorum. Çünkü milli gururumuz, bu duruşuyla Türk milleti olarak neleri başarabileceğimizi dünyaya gösterdi ve başarısının yanında duruşuyla da dünyaya ün saldı. İş yeri sahibi ile sosyal medya üzerinden tanıştık ve bağlantı kurduk. Benden böyle bir talepte bulundu bende ilk kez Alaşehir'de ilk olarak bu resmî yaptım" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/is-teklifleri-geliyor-diyen-yusuf-dikec-konustu-ulkemizi-on-planda-tutacagiz-1086649262.html
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086700899_0:0:2294:1720_1920x0_80_0_0_0b82e824256c14e9e746fa57a14a42cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yusuf dikeç, yusuf dikeç poz, yusuf dikeç çizim, yusuf dikeç grafiti, yusuf dikeç duvar, yusuf dikeç manisa, yusuf dikeç alaşehir
yusuf dikeç, yusuf dikeç poz, yusuf dikeç çizim, yusuf dikeç grafiti, yusuf dikeç duvar, yusuf dikeç manisa, yusuf dikeç alaşehir
Olimpiyatların en popüler ismi Yusuf Dikeç’in ünü yayılmaya devam ediyor: Meşhur pozu duvara çizildi
Manisa'da bir işletme sahibi, iş yerinin duvarına Yusuf Dikeç'in meşhur pozunu çizdirdi.
Manisa'da bir işletmenin duvarına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in meşhur pozu çizildi.
Yusuf Dikeç'in hayranları ise, bu duvarın önünde, Dikeç ile aynı pozu vererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
'Bizim için gurur tablosu'
Yusuf Dikeç çizimli duvar hakkında iş yeri sahibi Tolga Başer, "Yusuf Dikeç'in ülkemize kazandırdığı başarı ile gurur duydum. Bunun yanında atış yaparken duruşu ayrı bir gurur tablosu. Bu duruşu ve başarıyı ölümsüzleştirmek için iş yerimin duvarına resmini yaptırttım. Müşterilerim de çok sevdiler ve hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.
'İşletme sahibi benimle iletişime geçti'
Grafiti sanatçısı Şenol Karakaya ise, "Bugün Alaşehir'de sprey ve akrilik sanat boyası tekniği ile Yusuf Dikeç'in resmini yaptım. Onunla gurur duyuyorum. Çünkü milli gururumuz, bu duruşuyla Türk milleti olarak neleri başarabileceğimizi dünyaya gösterdi ve başarısının yanında duruşuyla da dünyaya ün saldı. İş yeri sahibi ile sosyal medya üzerinden tanıştık ve bağlantı kurduk. Benden böyle bir talepte bulundu bende ilk kez Alaşehir'de ilk olarak bu resmî yaptım" şeklinde konuştu.