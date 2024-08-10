https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/olimpiyatlarin-en-populer-ismi-yusuf-dikecin-unu-yayilmaya-devam-ediyor-meshur-pozu-duvara-cizildi-1086700614.html

Olimpiyatların en popüler ismi Yusuf Dikeç’in ünü yayılmaya devam ediyor: Meşhur pozu duvara çizildi

Olimpiyatların en popüler ismi Yusuf Dikeç’in ünü yayılmaya devam ediyor: Meşhur pozu duvara çizildi

Sputnik Türkiye

Manisa'da bir işletme sahibi, iş yerinin duvarına Yusuf Dikeç'in meşhur pozunu çizdirdi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T12:20+0300

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2024-08-10T12:20+0300

yusuf dikeç

2024 paris olimpiyatları

havalı tabanca

10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisi

poz

duvar

şevval ilayda tarhan

manisa

grafiti

yaşam

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Manisa'da bir işletmenin duvarına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in meşhur pozu çizildi. Yusuf Dikeç'in hayranları ise, bu duvarın önünde, Dikeç ile aynı pozu vererek hatıra fotoğrafı çektiriyor. 'Bizim için gurur tablosu'Yusuf Dikeç çizimli duvar hakkında iş yeri sahibi Tolga Başer, "Yusuf Dikeç'in ülkemize kazandırdığı başarı ile gurur duydum. Bunun yanında atış yaparken duruşu ayrı bir gurur tablosu. Bu duruşu ve başarıyı ölümsüzleştirmek için iş yerimin duvarına resmini yaptırttım. Müşterilerim de çok sevdiler ve hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.'İşletme sahibi benimle iletişime geçti'Grafiti sanatçısı Şenol Karakaya ise, "Bugün Alaşehir'de sprey ve akrilik sanat boyası tekniği ile Yusuf Dikeç'in resmini yaptım. Onunla gurur duyuyorum. Çünkü milli gururumuz, bu duruşuyla Türk milleti olarak neleri başarabileceğimizi dünyaya gösterdi ve başarısının yanında duruşuyla da dünyaya ün saldı. İş yeri sahibi ile sosyal medya üzerinden tanıştık ve bağlantı kurduk. Benden böyle bir talepte bulundu bende ilk kez Alaşehir'de ilk olarak bu resmî yaptım" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/is-teklifleri-geliyor-diyen-yusuf-dikec-konustu-ulkemizi-on-planda-tutacagiz-1086649262.html

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