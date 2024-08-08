https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/is-teklifleri-geliyor-diyen-yusuf-dikec-konustu-ulkemizi-on-planda-tutacagiz-1086649262.html

'İş teklifleri geliyor' diyen Yusuf Dikeç konuştu: 'Ülkemizi ön planda tutacağız'

'İş teklifleri geliyor' diyen Yusuf Dikeç konuştu: 'Ülkemizi ön planda tutacağız'

Sputnik Türkiye

Paris Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T19:19+0300

2024-08-08T19:19+0300

2024-08-08T19:19+0300

spor

yusuf dikeç

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

atıcılık

türkiye

gençler

şevval ilayda tarhan

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2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, olimpiyat öncesi ve sonrası sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.İlayda ile 2-3 yıldır beraber antrenman yaptıklarını ifade eden Dikeç, "Gerçekten çok çalıştı. Gitmeden önce de İlayda ile çok antremanların dışında da konuşuyor, istişare ediyorduk. Tabii İlayda şöyle şanslı: ben 5'inci olimpiyatımda madalyaya ulaşabildim, İlayda ilk olimpiyatında. İnşallah bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.'Bu başarı hiçbir zaman için benim demedim'Sosyal medyada fenomen hale gelmesinin akabinde hayatında neler değiştiği sorusuna yanıt veren Dikeç, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Sosyal medyada viral olması konusunda konuşmaya devam eden ve olimpiyatlara kadar hesabı olmadığını dile getiren Dikeç, "Sosyal medyayı aktif kullanan biri değilim. Ancak çağımız bunu gerektiriyormuş, bunun bir kere daha farkına vardım. Sosyal medya hesabı açmamın sebebi de Yusuf Dikeç olarak değil de Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin güzelliklerini paylaşmak, bunları tanıtmaktı" dedi.'Ülkemizi ön planda tutacağız'Madalya sonrası kendisine gelen iş tekliflerine ilişkin de açıklama yapan Dikeç, çok arayan ve sonra insan olduğunu zikrederek bir çizgisinin olduğunu vurguladı.Dikeç açıklamasında, "Ama tabii ki bir çizgimiz var. Yüksek teklifler de var. Her ne kadar olsa da bu çizgimizi değiştirmeyeceğiz. Ülkemizi ön planda tutacağız. Ülkemiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız" cümlelerinin altını çizdi.'Olimpiyatlara 3 gün kala silahımın tetiği kırılmıştı'Yusuf Dikeç konuşmasında, olimpiyatlara gitmesine 3 gün kala silahının tetiğini kırılması hikayesine de yer verdi.Dikeç konuşmasında, "Firmaya söyleseniz kargoyla göndermesi yaklaşık bir hafta sürecek. Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Dedim, ‘Levent benim silahın tetiği kırıldı.’ Bana söylediği, ‘Yusuf abi sen git yat, sabah gel al’ dedi. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı" cümlelerini kaydetti.'Atıcılığı bırakma noktasına gelmiştim'Olimpiyat öncesindeki sürece de değinen Dikeç, gözleri ile ilgili sorunlar yaşadığını ve pek çok doktora gittiği ifade etti. Miyop ve astigmat olduğunu buna ek olarak yaş sebebiyle yakını da göremediğini ifade eden Dikeç konuşmasında şu cümleleri zikretti:'Çalışmadan olmuyor'Dikeç kendisini nasıl tanımladığı hakkındaki soruya ilişkin verdiği yanıtta, "Çok sakin ve kolay sinirlenmeyen biriyim. Yaptığım spora saygı duyuyorum. Çok çalışıyorum. Benim felsefeme göre, bir işi istemek çok önemli değil. Ne kadar isterseniz isteyin, o istediğiniz şeye ulaşmak için sarf ettiğiniz çaba önemli. Son bir yıldır yaklaşık olarak haftanın 6 günü, günde 4 saat antrenman yaptım. Beşinci olimpiyatım idi ve madalya almayı çok istiyordum, çok iyi hazırlandım. Bunu da rekor atarak finale çıkmamızla orada gösterdik. Başarıya ulaşmak için çalışmak lazım, çalışmadan olmuyor" yorumunu yaptı.Hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu yineleyen Dikeç, atıcılığa başlamayı düşünen gençlere şu mesajı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/paris-2024e-katilan-milli-aticilar-anitkabiri-ziyaret-etti-1086603217.html

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yusuf dikeç, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, atıcılık, türkiye, gençler, şevval ilayda tarhan