'İş teklifleri geliyor' diyen Yusuf Dikeç konuştu: 'Ülkemizi ön planda tutacağız'
© AA / Adem KutucuYusuf Dikeç
© AA / Adem Kutucu
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Paris Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu. Programda konuşan Dikeç, kendisi iş teklifleri geldiğini ifade ederek Türkiye'yi ön planda tutacağını belirterek çizgisini değiştirmeyeceğini vurguladı.
2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, olimpiyat öncesi ve sonrası sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlayda ile 2-3 yıldır beraber antrenman yaptıklarını ifade eden Dikeç, "Gerçekten çok çalıştı. Gitmeden önce de İlayda ile çok antremanların dışında da konuşuyor, istişare ediyorduk. Tabii İlayda şöyle şanslı: ben 5'inci olimpiyatımda madalyaya ulaşabildim, İlayda ilk olimpiyatında. İnşallah bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.
'Bu başarı hiçbir zaman için benim demedim'
Sosyal medyada fenomen hale gelmesinin akabinde hayatında neler değiştiği sorusuna yanıt veren Dikeç, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Hayatımda çok fazla değişik bir şey yok. Ne değişti? Bu tişört değişti, bu yeni. Bir de en önemlisi tabii olimpiyat madalyası. Üç gün önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gitmiştim. Oradaki sporcu genç arkadaşlar da aynı soruyu sordu. Dedim ki, '15 gün önce de yine burada aynı yemeği yiyordum, aynı suyu içiyordum, sizlerle konuşuyordum. 20 gün sonra da aynı.' dedim. İnşallah bu çizgimiz bozulmaz. Bu başarı hiçbir zaman için benim demedim, bu ülkemizin başarısı. Bu başarıyı seven herkesle paylaşıyorum. Zira güzel şeyler paylaştıkça çoğalır.
Sosyal medyada viral olması konusunda konuşmaya devam eden ve olimpiyatlara kadar hesabı olmadığını dile getiren Dikeç, "Sosyal medyayı aktif kullanan biri değilim. Ancak çağımız bunu gerektiriyormuş, bunun bir kere daha farkına vardım. Sosyal medya hesabı açmamın sebebi de Yusuf Dikeç olarak değil de Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin güzelliklerini paylaşmak, bunları tanıtmaktı" dedi.
'Ülkemizi ön planda tutacağız'
Madalya sonrası kendisine gelen iş tekliflerine ilişkin de açıklama yapan Dikeç, çok arayan ve sonra insan olduğunu zikrederek bir çizgisinin olduğunu vurguladı.
Dikeç açıklamasında, "Ama tabii ki bir çizgimiz var. Yüksek teklifler de var. Her ne kadar olsa da bu çizgimizi değiştirmeyeceğiz. Ülkemizi ön planda tutacağız. Ülkemiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız" cümlelerinin altını çizdi.
'Olimpiyatlara 3 gün kala silahımın tetiği kırılmıştı'
Yusuf Dikeç konuşmasında, olimpiyatlara gitmesine 3 gün kala silahının tetiğini kırılması hikayesine de yer verdi.
Dikeç konuşmasında, "Firmaya söyleseniz kargoyla göndermesi yaklaşık bir hafta sürecek. Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Dedim, ‘Levent benim silahın tetiği kırıldı.’ Bana söylediği, ‘Yusuf abi sen git yat, sabah gel al’ dedi. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı" cümlelerini kaydetti.
'Atıcılığı bırakma noktasına gelmiştim'
Olimpiyat öncesindeki sürece de değinen Dikeç, gözleri ile ilgili sorunlar yaşadığını ve pek çok doktora gittiği ifade etti.
Miyop ve astigmat olduğunu buna ek olarak yaş sebebiyle yakını da göremediğini ifade eden Dikeç konuşmasında şu cümleleri zikretti:
Doktora ilk gittiğimde atışı anlatıyordum. Bakıyordu normal bir göz derecesi veriyordu. 1.5-2 yıl önce bir hocayla tanıştım. Bana çok zaman ayırdı. ‘Bize iyi bir optikçi de lazım’ dedi. Muayenehanesine silahımı ve hedefi götürdüm. Uzak gözlüğünü verdiğinde yakını göremiyoruz. Yakın gözlüğünü taktığımızda uzağı göremiyoruz. Haftalarca çalıştık ve ortaya bir ürün çıkardık. Ben hatta o dönem atıcılığı bırakma noktasına da gelmiştim. O gözlükle devam ettim ve bu madalya çıktı. Yani bu işte ekip olmadan madalya çıkması, başarı gelmesi çok zor.
'Çalışmadan olmuyor'
Dikeç kendisini nasıl tanımladığı hakkındaki soruya ilişkin verdiği yanıtta, "Çok sakin ve kolay sinirlenmeyen biriyim. Yaptığım spora saygı duyuyorum. Çok çalışıyorum. Benim felsefeme göre, bir işi istemek çok önemli değil. Ne kadar isterseniz isteyin, o istediğiniz şeye ulaşmak için sarf ettiğiniz çaba önemli. Son bir yıldır yaklaşık olarak haftanın 6 günü, günde 4 saat antrenman yaptım. Beşinci olimpiyatım idi ve madalya almayı çok istiyordum, çok iyi hazırlandım. Bunu da rekor atarak finale çıkmamızla orada gösterdik. Başarıya ulaşmak için çalışmak lazım, çalışmadan olmuyor" yorumunu yaptı.
Hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu yineleyen Dikeç, atıcılığa başlamayı düşünen gençlere şu mesajı verdi:
Bizimle birlikte inanıyorum ki gençler atıcılığa başlayacaktır. Daha yaygınlaşacaktır. Artık biz kendimizden çıktık, bir idol olduk. Burada her ne kadar yaşınız ilerlese de çok çalışmanın sonunda olimpiyatta madalya alabileceğinizi gençlere gösterdiğime inanıyorum. Bu genç arkadaşlara motivasyon olacak. Aldığımız başarıların daha fazlasını kazanacaklar. İlayda ile benim başarım lokomotif olacak. Gençler bizi çok çok daha ileri seviyeye taşıyacak.