Okan Buruk: Haklı bir galibiyet aldığımıza inanıyorum

Okan Buruk: Haklı bir galibiyet aldığımıza inanıyorum

10.08.2024

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.Buruk, RAMS Park'ta Hatayspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 yendikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zor bir maç olduğunu aktaran Buruk, "Aslında çok kolaya çevirebileceğimiz, 1-0'ı çok erken bulabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Çok net goller kaçırdık. İsteğimiz, konsantrasyonumuz bir önceki maça göre iyiydi. Çok istedik. Rakibimizin savunma oynayacağını biliyorduk. Burada da üretkenlik önemliydi. Ürettik ama atamadık. Rakibimizi kalemize yaklaştırmasak da sürpriz bir gol yedik. Maçın sonuna kadar oyunun içindeydik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Haklı bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Hatayspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.Geriden gelerek kazanmanın önemli olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Kendi sahamızda kazanmak çok önemli. Böyle kazanmak bence daha da güzel oldu. Bazen ilk yarıda atılan gollerle 2-0 kazanırsınız ama bu kadar etki etmez. Kazanma isteği ve hırsını ortaya koyan futbolcularımız ile bizi destekleyen büyük Galatasaray taraftarının birlikte olduğunda ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Hep birlikte daha iyisini yapacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.'Türkiye'ye oyuncu getirmek kolay değil'Okan Buruk, Türkiye'ye yabancı oyuncuları getirmekte zorlandıklarını dile getirdi.Kadrolarında oyuncu eksilten orta saha oyuncusu olmadığı yönündeki eleştiriler üzerine Buruk, "Bunu bulmak kolay değil. Vendel böyle biriydi ama onun da farklı artı ve eksileri vardı. Gabriel Sara da orta sahayı pasla geçebilecek bir oyuncu. Dünya futbolunun en önemli oyuncuları Xavi, Iniesta ve Busquets idi. İkisi adam eksiltmezdi ama paslarıyla deliyordu. Elimizdeki oyuncular paslarla orta sahayı geçebilecek kapasitede. Gabriel, ceza sahasına giren, gol sayısı yüksek ve şutu olan bir oyuncu. Henüz fiziksel olarak hazır değil. Zamanla onu da hazır hale getirerek takıma katkı vermesini sağlayacağız" şeklinde görüş belirtti.Tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye transfer yapmanın zorluğundan bahsederek, şunları kaydetti:'Karakter ve antrenman performansı olarak Zaha'dan memnun kaldık'Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takımdan ayrılma ihtimali olan Wilfried Zaha'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu söyledi.Zaha'nın transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya almadığını aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sosyal medyayı istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz'Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sosyal medyayı dikkate almadığını söyledi.Yaşadıkları başarılara rağmen sosyal medyada oluşan atmosferin sorulması üzerine Buruk, "Sosyal medyayı önemsemiyorum. Sosyal medya ile dışarıdaki gerçek hayatı bir tutmamak gerekiyor. Sosyal medya farklı, sokak ve stat farklı şeyler. Biraz zaman ve para harcadığınızda sosyal medyayı istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Sosyal medyadan etkilenmemiz gerekiyor. İki sezondur böyle başlıyoruz. Sağ olsunlar şampiyonluklarda onların da katkısı var" dedi.Buruk, sosyal medya manipülasyonunun hep olacağını ileri sürerek, "İki sene bizi motive ettiler. Bu sene de aynı motivasyonla devam ediyoruz. Sadece Galatasaray'a da yapılmıyor. Sosyal medyaya çok fazla takılmamak gerekiyor ama taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Bugün statta olduğu gibi bizi destekleyen, her şartta takımının yanında olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burada aslolan Galatasaray. Bugünkü galibiyet de bence önemli bir zamanda geldi. Farklı bir sonuç olsa devam edecekti ama bu duracak ve bir sonraki maç beklenecek. İki sezon önce 14 maç üst üste kazandık, 15. maçı kaybedince kıyamet koptu. Geçen sezon 17 maç kazandık, 18'incisini kaybedince aynısı oldu. Burası Galatasaray. Başka takımlara benzemez. Hiçbir zaman başarısızlıkla ilgili kimseye laf anlatamazsınız. Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var. Kimseyi kandıramazsınız. Başarımızdaki en büyük sebep budur" değerlendirmesinde bulundu.'Son güne kadar transfer şansı olabilir'Buruk, son güne kadar transfer yapma ihtimalleri olduğundan bahsetti."Teknik adamlar hem transfer dönemini bekler hem de bir an önce bitmesini ister" diyen Buruk, şunları kaydetti:Okan Buruk, yeni transfer Elias Jelert'in Süper Lig'in 2. haftasındaki Konyaspor maçına hazır olacağını söyledi.

