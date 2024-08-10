https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/icisleri-bakani-yerlikaya-kucaklasmamizin-onunde-engel-olan-teroristleri-kaziyip-atmakta-kararliyiz-1086708739.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kucaklaşmamızın önünde engel olan teröristleri kazıyıp atmakta kararlıyız

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kucaklaşmamızın önünde engel olan teröristleri kazıyıp atmakta kararlıyız

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya Hakkari'de katıldığı 6. Cilo Festivali'nde yaptığı konuşmada, kucaklaşmanın önünde engel olan teröristleri tamamen kazıyıp atmakta... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T16:26+0300

2024-08-10T16:26+0300

2024-08-10T16:26+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

cilo dağı

hakkari

yüksekova

festival

recep tayyip erdoğan

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Allah'ın izniyle teröristan devletçikleri kurmaya müsaade etmemek için gece gündüz demeden bu görkemli dağların yamaçlarında, kaç metre olursa olsun o karların, buzların olduğu zor iklimde dahi orada kardeşliğe pusu kuran kim varsa onları etkisiz hale getirmekte kararlıyız" dedi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali'ne katılan Bakan Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 bin insanın festival heyecanına ortak olmak için kente geldiklerini söyledi.Bu yıl festivalin altıncısının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Ailemizle beraber bu heyecana ortak olmak, katılmak için geldik. Buradan sesleniyoruz, bin yıldan beri bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğimize pusu kurmaya, gölge düşürmeye cüret ediyorlar. Terörle, kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.'Geldiğimiz nokta artık bu işin bittiği yerdir'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye ideali için 22 yıldır çalıştığını bildiren Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:Festival için kurulan sahnede de katılımcılara hitap eden Yerlikaya, artık hiç kimsenin kardeşliğe pusu kuramayacağını, birlik ve beraberliğe gölge düşüremeyeceğini vurguladı.Yerlikaya, 40 yıldan beri 40 bin şehidin verildiği hatırlatarak, "Demin burada halay çekmedik mi? Kürtçe şarkılar, zılgıt çekmedik mi? Ey Türkiye, aziz milletimiz, size Cilo Fest'ten gönülden diyoruz, biz kardeşiz. Hiç kimse bin yıldan beri yaşadığımız bu aziz vatanda birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize halel getiremeyecek. Buna yürekten inanıyoruz. Buraya gelebilen 30 bin kardeşimin gözlerinde, gönüllerinin bunu söylediğini görüyorum. Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.Festivale sadece Hakkari ve Yüksekova'dan değil ülkenin dört bir yanından insanların katıldığına dikkati çeken Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:Yerlikaya, konuşmasının ardından festivale katılanlarla halay çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ata-tohumu-hazirligi-basladi-turkiyenin-81-iline-ucretsiz-dagitilacak-1086706735.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, cilo dağı, hakkari, yüksekova, festival, recep tayyip erdoğan