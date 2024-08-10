https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ata-tohumu-hazirligi-basladi-turkiyenin-81-iline-ucretsiz-dagitilacak-1086706735.html
Ata tohumu hazırlığı başladı: Türkiye’nin 81 iline ücretsiz dağıtılacak
Ata tohumu hazırlığı başladı: Türkiye’nin 81 iline ücretsiz dağıtılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin 81 iline bugüne kadar 19 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2025 yılı için... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T15:10+0300
2024-08-10T15:10+0300
2024-08-10T15:10+0300
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meyve
sebze
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Muğla’da üreticilere ve tarımsal üretime büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 29 Ekim 2016 tarihinde kurulan Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi ata tohumlarını üretmeye, envanterine almaya devam ettiğini ifade etti.‘Yerel Tohum, Ulusal Güç’ sloganıyla kurulan tesisten tüm kontroller yapıldıktan sonra dikimini ve üretimini yapılan ata tohumlarını Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor.Yerel Tohum Merkezi’nin envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunduğu belirtilirken bu tohumlar içerisinde sebze tohumlarının dışında; orman, kaba yem ve tıbbi aromatik tohumları da yer aldığı aktarıldı.Dağıtılacak tohumların hazırlanma aşamalarını aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, yerel tohum merkezi envanterlerinde 980 çeşit tohumun koruma altına alındığını ifade ederek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ata-tohumu-ile-ekim-yapan-ciftci-konustu-diger-bugdaylara-oranla-3-kati-verim-veriyor-1084959043.html
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muğla ata tohumu, ata tohumu ücretsiz
muğla ata tohumu, ata tohumu ücretsiz
Ata tohumu hazırlığı başladı: Türkiye’nin 81 iline ücretsiz dağıtılacak
Türkiye’nin 81 iline bugüne kadar 19 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2025 yılı için ata tohum çalışmalarına başladı.
Muğla’da üreticilere ve tarımsal üretime büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 29 Ekim 2016 tarihinde kurulan Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi ata tohumlarını üretmeye, envanterine almaya devam ettiğini ifade etti.
‘Yerel Tohum, Ulusal Güç’ sloganıyla kurulan tesisten tüm kontroller yapıldıktan sonra dikimini ve üretimini yapılan ata tohumlarını Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor.
Yerel Tohum Merkezi’nin envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunduğu belirtilirken bu tohumlar içerisinde sebze tohumlarının dışında; orman, kaba yem ve tıbbi aromatik tohumları da yer aldığı aktarıldı.
Dağıtılacak tohumların hazırlanma aşamalarını aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, yerel tohum merkezi envanterlerinde 980 çeşit tohumun koruma altına alındığını ifade ederek şu cümleleri kaydetti:
2025 yılı tohum dağıtımı hazırlıkları kapsamında Nisan ayında dikmiş olduğumuz fidelerden; tohum çıkarma, yıkama ve kurutma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların ardından laboratuvarlarımızda çimlenme testi, tohumla taşınabilir hastalık ve zararlı analizleri yapılacak. Yapılan analizler sonunda sağlıklı tohumlarımızı 1 Şubat itibarıyla Türkiye’nin 81 iline ücretsiz olarak dağıtılacaktır.