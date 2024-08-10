https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cinsiyet-tartismalarina-konu-olan-boksor-imane-klelif-altin-madalya-kazandi-1086698605.html
Cinsiyet tartışmalarına konu olan boksör Imane Klelif altın madalya kazandı
Cinsiyet tartışmalarına konu olan boksör Imane Klelif altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif, kadınlar 66 kilo finalinde 5-0 galip gelerek olimpiyat şampiyonu oldu. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T10:10+0300
2024-08-10T10:10+0300
2024-08-10T10:10+0300
olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
imane khelif
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spor
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Cinsiyet tartışmalarının odağındaki boksör Imane Khelif, Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 66 kiloda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Imane Khelif'in Çinli rakibi Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ve Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazandılar. Imane Khelif kimdir?Cezayirli boksör Imane Khelif, Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" sebebiyle diskalifiye ettiği sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gerçekleşmişti.Uluslararası Boks Birliğinden diskalifiye edilen sporcunun 2024 Paris Olimpiyatlarında komite'nin Imane Khelif'in yarışabileceğini açıklaması ardından, İtalyan rakibi Angela Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti. Ringden çekilmesinin sebebini açıklarken Carini, daha önce böylesine kuvvetli bir yumruk yemediğini, hayatını korumak için yarışmadan çekildiğini söylemişti.
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imane khelif kimdir?, boks, erkek bokscu, kadın, olimpiyatlar
imane khelif kimdir?, boks, erkek bokscu, kadın, olimpiyatlar
Cinsiyet tartışmalarına konu olan boksör Imane Klelif altın madalya kazandı
Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif, kadınlar 66 kilo finalinde 5-0 galip gelerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Cinsiyet tartışmalarının odağındaki boksör Imane Khelif, Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 66 kiloda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenerek altın madalya kazandı.
Imane Khelif'in Çinli rakibi Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ve Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazandılar.
Cezayirli boksör Imane Khelif, Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" sebebiyle diskalifiye ettiği sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gerçekleşmişti.
Uluslararası Boks Birliğinden diskalifiye edilen sporcunun 2024 Paris Olimpiyatlarında komite'nin Imane Khelif'in yarışabileceğini açıklaması ardından, İtalyan rakibi Angela Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti. Ringden çekilmesinin sebebini açıklarken Carini, daha önce böylesine kuvvetli bir yumruk yemediğini, hayatını korumak için yarışmadan çekildiğini söylemişti.