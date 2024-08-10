https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/belarustan-hava-sahasini-da-ihlal-eden-ukraynaya-protesto-notasi-tekrarlanirsa-cevap-verilecek-1086713578.html
Belarus’tan hava sahasını da ihlal eden Ukrayna’ya protesto notası: ‘Tekrarlanırsa cevap verilecek’
Belarus’tan hava sahasını da ihlal eden Ukrayna’ya protesto notası: ‘Tekrarlanırsa cevap verilecek’
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Minsk Maslahatgüzarı Olga Timuş’un bakanlığa çağırarak Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Belarus hava... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T20:41+0300
2024-08-10T20:41+0300
2024-08-10T21:14+0300
ukrayna krizi
belarus
belarus dışişleri bakanlığı
minsk
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
iha
kiev
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protesto notası
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Minsk Maslahatgüzarı Olga Timuş’un bugün bakanlığa çağrıldığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna topraklarından fırlatılan bir grup İHA’nın Belarus sınırını ihlal etmesi nedeniyle Ukraynalı diplomata kararlı protesto bildirildi ve kendisine ilgili nota verildi” ifadesine yer verildi.Bölgedeki durumun daha da tırmanmasına yol açabilecek bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı tedbirler alınmasını talep eden Belarus Dışişleri Bakanlığı, “Maslahatgüzara, bu tür provokasyonların tekrar etmesi halinde, Belarus’un topraklarını savunmak için misilleme adımlar atma hakkını saklı tuttuğu yönünde uyarı yapıldı” diye kaydetti.Ayrıca Ukrayna Minsk Büyükelçiliği’nin bu tür provokasyonların önlenmesinde etkili olamaması halinde, söz konusu büyükelçiliğin kapanma konusunun gündeme getirileceği vurgulandı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos Cuma günü Ukrayna'ya ait yaklaşık 10 İHA'nın Belarus hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları yok ettiğini, bunun kışkırtıcı eylem olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna tarafına hiçbir kışkırtıcı eylemin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettiklerini belirtmişti.
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belarus, belarus dışişleri bakanlığı, minsk, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, kiev, protesto, protesto notası
Belarus’tan hava sahasını da ihlal eden Ukrayna’ya protesto notası: ‘Tekrarlanırsa cevap verilecek’
20:41 10.08.2024 (güncellendi: 21:14 10.08.2024)
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Minsk Maslahatgüzarı Olga Timuş’un bakanlığa çağırarak Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Belarus hava sahasına girmesi nedeniyle protesto notasını vererek bu tür olayın bir kez daha yaşanması durumunda elçiliğin kapanması dahil bazı adımların alınacağı uyarısında bulundu.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Minsk Maslahatgüzarı Olga Timuş’un bugün bakanlığa çağrıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna topraklarından fırlatılan bir grup İHA’nın Belarus sınırını ihlal etmesi nedeniyle Ukraynalı diplomata kararlı protesto bildirildi ve kendisine ilgili nota verildi” ifadesine yer verildi.
Bölgedeki durumun daha da tırmanmasına yol açabilecek bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı tedbirler alınmasını talep eden Belarus Dışişleri Bakanlığı, “Maslahatgüzara, bu tür provokasyonların tekrar etmesi halinde, Belarus’un topraklarını savunmak için misilleme adımlar atma hakkını saklı tuttuğu yönünde uyarı yapıldı” diye kaydetti.
Ayrıca Ukrayna Minsk Büyükelçiliği’nin bu tür provokasyonların önlenmesinde etkili olamaması halinde, söz konusu büyükelçiliğin kapanma konusunun gündeme getirileceği vurgulandı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
, 9 Ağustos Cuma günü Ukrayna
'ya ait yaklaşık 10 İHA
'nın Belarus hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları yok ettiğini, bunun kışkırtıcı eylem olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna tarafına hiçbir kışkırtıcı eylemin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettiklerini belirtmişti.