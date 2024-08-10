https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rus-savas-ucaklari-dun-gece-kursk-bolgesinde-ukraynali-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1086707486.html
Rus savaş uçakları dün gece Kursk bölgesinde Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu
Rus savaş uçakları dün gece Kursk bölgesinde Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 SM ve Su-35S jetlerinin dün gece ‘akıllı bomba’ kullanarak Kursk Bölgesinin sınır ilçelerinde bulunan Ukraynalı asker ve... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T15:40+0300
2024-08-10T15:40+0300
2024-08-10T15:45+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
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rusya hava ve uzay kuvvetleri
su-30sm
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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-30SM ve Su-35S çok amaçlı süper manevra kabiliyetli avcı uçaklarının dün gece Kursk Bölgesi'nin sınır ilçelerinde Ukrayna ordusu personel ve teçhizat yığınağına yönelik saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.Saldırıda, evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/lukasenko-ukrayna-belarus-hava-sahasini-ihlal-etti-yanitsiz-birakmayacagiz-1086706230.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, su-30sm, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, akıllı bomba
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, su-30sm, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, akıllı bomba
Rus savaş uçakları dün gece Kursk bölgesinde Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu
15:40 10.08.2024 (güncellendi: 15:45 10.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 SM ve Su-35S jetlerinin dün gece ‘akıllı bomba’ kullanarak Kursk Bölgesinin sınır ilçelerinde bulunan Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-30SM ve Su-35S çok amaçlı süper manevra kabiliyetli avcı uçaklarının dün gece Kursk Bölgesi'nin sınır ilçelerinde Ukrayna ordusu personel ve teçhizat yığınağına yönelik saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Saldırıda, evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.
İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.
Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.
Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.
Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.