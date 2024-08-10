https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rus-savas-ucaklari-dun-gece-kursk-bolgesinde-ukraynali-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1086707486.html

Rus savaş uçakları dün gece Kursk bölgesinde Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu

Rus savaş uçakları dün gece Kursk bölgesinde Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 SM ve Su-35S jetlerinin dün gece ‘akıllı bomba’ kullanarak Kursk Bölgesinin sınır ilçelerinde bulunan Ukraynalı asker ve... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T15:40+0300

2024-08-10T15:40+0300

2024-08-10T15:45+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya hava ve uzay kuvvetleri

su-30sm

su-35s çok amaçlı avcı uçağı

kursk

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0c/1074587372_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8c24d1bc382794c8467ba8fea4786871.jpg

Bakanlığın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-30SM ve Su-35S çok amaçlı süper manevra kabiliyetli avcı uçaklarının dün gece Kursk Bölgesi'nin sınır ilçelerinde Ukrayna ordusu personel ve teçhizat yığınağına yönelik saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.Saldırıda, evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/lukasenko-ukrayna-belarus-hava-sahasini-ihlal-etti-yanitsiz-birakmayacagiz-1086706230.html

rusya

kursk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, su-30sm, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, akıllı bomba