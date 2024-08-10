https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/almanya-nato-savas-ucaklari-baltik-bolgesinde-rus-ucagina-karsi-havalandi-1086710281.html
Almanya: NATO savaş uçakları Baltık bölgesinde Rus uçağına karşı havalandı
Almanya: NATO savaş uçakları Baltık bölgesinde Rus uçağına karşı havalandı
Sputnik Türkiye
Almanya Hava Kuvvetleri, NATO’ya bağlı savaş uçaklarının “Baltık Denizi üzerinde tespit edilen Rus İl-20M uçağı” nedeniyle havalandığını belirtti. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T17:36+0300
2024-08-10T17:36+0300
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Almanya Hava Kuvvetleri’nin açıklamasında, “Baltık Denizi bölgesinde alarma geçildi. NATO ittifakının sorumluluk bölgesinde hava sahası güvenliğini sağlamak için (Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki) Lage, İsveç ve VAPB’den (Baltık Hava Devriye Misyonu) acil müdahale savaş uçakları birbiri ardına havalanarak Rus deniz keşif uçağı İl-20M’ye eşlik etti” dendi.Rus uçağının uçuş planı dışında hareket ettiği ve hava trafik kontrol hizmetleriyle iletişim kurmadığı iddia edildi.Alman medya, Rus uçağının Rügen adası yakınlarındaki hava sahasında uçtuğunu öne sürdü.Rus uzun menzilli savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlas, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus uçaklarının tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun şekilde yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alaska-yakinlarinda-gorulen-rus-savas-gemisi-abdyi-alarma-gecirdi-1086708906.html
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almanya, nato, rusya, il-20, baltık denizi, isveç, önleme
almanya, nato, rusya, il-20, baltık denizi, isveç, önleme
Almanya: NATO savaş uçakları Baltık bölgesinde Rus uçağına karşı havalandı
17:36 10.08.2024 (güncellendi: 17:40 10.08.2024)
Almanya Hava Kuvvetleri, NATO’ya bağlı savaş uçaklarının “Baltık Denizi üzerinde tespit edilen Rus İl-20M uçağı” nedeniyle havalandığını belirtti.
Almanya Hava Kuvvetleri’nin açıklamasında, “Baltık Denizi bölgesinde alarma geçildi. NATO ittifakının sorumluluk bölgesinde hava sahası güvenliğini sağlamak için (Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki) Lage, İsveç ve VAPB’den (Baltık Hava Devriye Misyonu) acil müdahale savaş uçakları birbiri ardına havalanarak Rus deniz keşif uçağı İl-20M’ye eşlik etti” dendi.
Rus uçağının uçuş planı dışında hareket ettiği ve hava trafik kontrol hizmetleriyle iletişim kurmadığı iddia edildi.
Alman medya, Rus uçağının Rügen adası yakınlarındaki hava sahasında uçtuğunu öne sürdü.
Rus uzun menzilli savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlas, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus uçaklarının tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun şekilde yapılıyor.