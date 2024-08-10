https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alaska-yakinlarinda-gorulen-rus-savas-gemisi-abdyi-alarma-gecirdi-1086708906.html
Alaska yakınlarında görülen Rus savaş gemisi ABD’yi alarma geçirdi
Alaska yakınlarında görülen Rus savaş gemisi ABD’yi alarma geçirdi
Sputnik Türkiye
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, 5 Ağustos günü bir Rus keşif gemisinin Alaska’daki Aleut Adaları yakınlarında görüldüğünü belirtti. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T16:22+0300
2024-08-10T16:22+0300
2024-08-10T16:26+0300
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Teşkilatın açıklamasında, “ABD Sahil Güvenlik botu, devriye görevini yerine getirdiği sırada, Alaska'daki Amukta Boğazı'nın 30 deniz mili güneydoğusunda bir gemi tespit etti” ifadesine yer verildi.Rusya’ya ait bir keşif gemisi olarak belirlenen deniz aracının ABD’nin münhasır ekonomik bölgesi içindeki uluslararası sularda bulunduğu kaydedildi.ABD botu mürettebatının gemiyle temas kurmaya çalışmadığı, ancak HC-130 uçağının mürettebatıyla birlikte Rus geminin hareketini izlediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/husiler-kizildenizde-2-abd-savas-gemisini-hedef-aldi-1086611409.html
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abd, rusya, alaska, savaş gemisi, bot
Alaska yakınlarında görülen Rus savaş gemisi ABD’yi alarma geçirdi
16:22 10.08.2024 (güncellendi: 16:26 10.08.2024)
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, 5 Ağustos günü bir Rus keşif gemisinin Alaska’daki Aleut Adaları yakınlarında görüldüğünü belirtti.
Teşkilatın açıklamasında, “ABD Sahil Güvenlik botu, devriye görevini yerine getirdiği sırada, Alaska'daki Amukta Boğazı'nın 30 deniz mili güneydoğusunda bir gemi tespit etti” ifadesine yer verildi.
Rusya’ya ait bir keşif gemisi olarak belirlenen deniz aracının ABD’nin münhasır ekonomik bölgesi içindeki uluslararası sularda bulunduğu kaydedildi.
ABD botu mürettebatının gemiyle temas kurmaya çalışmadığı, ancak HC-130 uçağının mürettebatıyla birlikte Rus geminin hareketini izlediği belirtildi.