https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/boeing-ucak-motorunun-icine-cekilen-adam-feci-sekilde-can-verdi-1085754359.html

Boeing uçak motorunun içine çekilen adam feci şekilde can verdi

Boeing uçak motorunun içine çekilen adam feci şekilde can verdi

Sputnik Türkiye

İran'da bir teknisyenin Boeing jet motorunun içine çekildiği ve hayatını kaybettiği bildirildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T10:55+0300

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yaşam

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boeing

boeing

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Varesh Havayolu'nun Boeing 737-500'ünde rutin bakım çalışmalarını yürüten Abolfazl Amiri, Tahran'dan sabah 7.15'te ayrıldıktan sonra bir kontrolden geçeceği sırada İran'daki Çabahar Uluslararası Havaalanı'na yeni inen uçağın jet motoruna çekildi.Raporlara göre, motorlardan biri test yapmak için kapak flapları açıkken çalıştırıldı. Aletlerinden birini unuttuğunu fark ettikten sonra motora geri döndüğü anlaşılan çalışan, motorun içine çekilmiş ve alevler içinde kalmadan önce hayatını kaybetmişti.Bu olay, Amsterdam havaalanında bir çalışanın uçağın motoruna çekilerek öldürülmesinden sadece birkaç hafta sonra meydana geldi.

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