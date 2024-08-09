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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/venezuela-lideri-maduro-xe-erisim-yasagi-getirdi-bu-ulkede-olum-ve-nefret-yaymayi-birakin-artik-1086666464.html
Venezüella Lideri Maduro X'e erişim yasağı getirdi: Bu ülkede ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık
Venezüella Lideri Maduro X'e erişim yasağı getirdi: Bu ülkede ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık
Sputnik Türkiye
Canlı yayında WhatsApp uygulamasını silen Venezüella Devlet Başkanı Maduro, şimdi de X'in (eski adıyla Twitter) Venezüella'da nefret ve şiddet yaydığını... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T10:12+0300
2024-08-09T10:23+0300
dünya
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Venezüella’da yapılan seçimin ardından tekrar Devlet Başkanı seçilen Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te halka seslendi.Maduro: X’i 10 gün kapatınSeçimden sonra Venezüella’da başlayan sokak olayları nedeniyle hareketli günlerin geçirildiği bir ortamda konuşan Başkan Maduro, X’in nefret ve şiddeti körüklediğini söyledi.X platformu üzerinden nefret ve şiddetin örgütlendiğini belirten Başkan Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in (Twitter) 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi.‘Defol X, defol Elon Musk'X’in sahibi milyarder Musk'a tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezüella'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezüella'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezüella'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezüella'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullandı.Yerli sosyal medya kurma mesajıYerli sosyal medya çalışması yapılmasını isteyen Maduro, "Venezüella'da WhatsApp, Instagram ve TikTok dışında bir gün yeni sosyal medya platformlarının doğacağına inancım tamdır." şeklinde konuştu.Fahrettin Altun'dan sosyal medya önerisi gelmiştiİnsan Hakları Eğitim Programı'nda ''Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var'' diyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Yerli ve millî sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor" demişti.Canlı yayında WhatsApp'ı sildiNicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı canlı yayında silmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/venezuella-lideri-maduro-whatsapp-boykotu-baslatti-canli-yayinda-telefonundan-sildi-1086573382.html
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venezuela, maduro, whatsapp, instagram, engel, son dakika, x, twitter, elon musk, yerli sosyal medya, erişim engeli, engel, vpn, abd, protesto, muhalif, eylem
venezuela, maduro, whatsapp, instagram, engel, son dakika, x, twitter, elon musk, yerli sosyal medya, erişim engeli, engel, vpn, abd, protesto, muhalif, eylem

Venezüella Lideri Maduro X'e erişim yasağı getirdi: Bu ülkede ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık

10:12 09.08.2024 (güncellendi: 10:23 09.08.2024)
© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Canlı yayında WhatsApp uygulamasını silen Venezüella Devlet Başkanı Maduro, şimdi de X'in (eski adıyla Twitter) Venezüella'da nefret ve şiddet yaydığını savunarak 10 günlük erişim yasağı talimatı verdiğini söyledi. Yerli sosyal medya için çağrıda bulundu.
Venezüella’da yapılan seçimin ardından tekrar Devlet Başkanı seçilen Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te halka seslendi.

Maduro: X’i 10 gün kapatın

Seçimden sonra Venezüella’da başlayan sokak olayları nedeniyle hareketli günlerin geçirildiği bir ortamda konuşan Başkan Maduro, X’in nefret ve şiddeti körüklediğini söyledi.
X platformu üzerinden nefret ve şiddetin örgütlendiğini belirten Başkan Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in (Twitter) 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi.

‘Defol X, defol Elon Musk'

X’in sahibi milyarder Musk'a tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezüella'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezüella'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezüella'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezüella'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullandı.

Yerli sosyal medya kurma mesajı

Yerli sosyal medya çalışması yapılmasını isteyen Maduro, "Venezüella'da WhatsApp, Instagram ve TikTok dışında bir gün yeni sosyal medya platformlarının doğacağına inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Fahrettin Altun'dan sosyal medya önerisi gelmişti

İnsan Hakları Eğitim Programı'nda ''Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var'' diyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Yerli ve millî sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor" demişti.

Canlı yayında WhatsApp'ı sildi

Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı canlı yayında silmişti.
Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a meeting with his ministers at the Humboldt Hotel at El Avila mountain in La Guaira, Venezuela, Thursday, Sept. 21, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
DÜNYA
Venezüella lideri Maduro WhatsApp boykotu başlattı: Canlı yayında telefonundan sildi
7 Ağustos, 09:32
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