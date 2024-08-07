https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/venezuella-lideri-maduro-whatsapp-boykotu-baslatti-canli-yayinda-telefonundan-sildi-1086573382.html

Venezüella lideri Maduro WhatsApp boykotu başlattı: Canlı yayında telefonundan sildi

Venezüella lideri Maduro WhatsApp boykotu başlattı: Canlı yayında telefonundan sildi

Sputnik Türkiye

Venezüella lideri Maduro, ülkesinin aleyhine faaliyetler yürütüldüğünü belirttiği WhatsApp uygulamasını silmeleri için vatandaşlarına çağrı yaptı ve iki... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T09:32+0300

2024-08-07T09:32+0300

2024-08-07T09:32+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek bu uygulamayı canlı yayında telefonundan sildi.Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğinin altını çizerek, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezüellalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezüella'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır" ifadelerini kullandı.Maduro, vatandaşlarına WhatsApp yerine Telegram ve WeChat'ı kullanmayı tavsiye etti.Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından büyük bir alkış aldı.

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venezüella, venezuela, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, whatsapp, boykot, caracas, telegram, wechat, şiddet, nefret