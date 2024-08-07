Venezüella lideri Maduro WhatsApp boykotu başlattı: Canlı yayında telefonundan sildi
© AP Photo / Matias DelacroixVenezuela's President Nicolas Maduro speaks during a meeting with his ministers at the Humboldt Hotel at El Avila mountain in La Guaira, Venezuela, Thursday, Sept. 21, 2023.
© AP Photo / Matias Delacroix
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Venezüella lideri Maduro, ülkesinin aleyhine faaliyetler yürütüldüğünü belirttiği WhatsApp uygulamasını silmeleri için vatandaşlarına çağrı yaptı ve iki uygulamanın kullanılmasını tavsiye etti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek bu uygulamayı canlı yayında telefonundan sildi.
Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.
Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğinin altını çizerek, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.
Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezüellalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezüella'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır" ifadelerini kullandı.
Maduro, vatandaşlarına WhatsApp yerine Telegram ve WeChat'ı kullanmayı tavsiye etti.
Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından büyük bir alkış aldı.
Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.
Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğinin altını çizerek, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.
Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezüellalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezüella'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır" ifadelerini kullandı.
Maduro, vatandaşlarına WhatsApp yerine Telegram ve WeChat'ı kullanmayı tavsiye etti.
Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından büyük bir alkış aldı.