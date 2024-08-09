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Taşlıçay Belediye Başkanı Budak, DEM Parti'den istifa etti
Taşlıçay Belediye Başkanı Budak, DEM Parti'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T19:56+0300
2024-08-09T19:56+0300
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.Budak, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Taşlıçay'da yüzde 60 çoğunlukla belediye başkanı seçildiğini söyledi.'Kendi irademle istifa ediyorum'İlçede yapmak istedikleri hizmetlerin DEM Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce engellendiğini ve sekteye uğratıldığını belirten Budak, "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum" ifadesini kullandı.Makam ve koltuğun kimse için kalıcı olmadığını, bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmenin ve bu anlayışla çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Budak, "Bu vesileyle belediye başkanı olarak göreve gelmemde, şahsımın adaylığı yüzde 40 etkiyle oy kullanan Azeri, Kürt, Türk ve Karapapak bu partiye oy verdiler" ifadesine yer verdi.'Hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar'Göreve geldiği günden bugüne kimseyi ayırt etmeden hizmet vermeyi arzuladığını vurgulayan Budak, şunları kaydetti:Budak, 'Cemile Duman'ın belediye başkan yardımcısı yapılması için baskı uygulandığını, yasalara aykırı tekliflerde bulunulduğunu belirterek, şehit annesinin bahçesinin onardıkları için partinin Van ve Ağrı teşkilatları tarafından hakkında defalarca soruşturma açılmasının, bu kararı almasında başlıca etken olduğunu' ifade etti.'Bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim'İnsanları kategorilere bölerek hizmet alma hakkını kimsenin elinden alamayacağının altını çizen Budak, şöyle devam etti:"Altında yaşadığımız hepimizin bayrağı olan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ilk mitingimizde nasıl dalgalandırdıysak bundan sonra belediyemizde de yine dalgalandırarak, halkımızın huzurunda saygıyla eğilerek partiden istifa ediyor, başkan seçilme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımı sunar, bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kiziltepe-belediye-baskani-ipek-dem-partiden-istifa-etti-1086653078.html
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taşlıçay, ağrı dağı, ağrı, belediye, istifa, istifa, mehmet ali budak
taşlıçay, ağrı dağı, ağrı, belediye, istifa, istifa, mehmet ali budak

Taşlıçay Belediye Başkanı Budak, DEM Parti'den istifa etti

19:56 09.08.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataHEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden kendi irademle istifa ediyorum" dedi.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Budak, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Taşlıçay'da yüzde 60 çoğunlukla belediye başkanı seçildiğini söyledi.

'Kendi irademle istifa ediyorum'

İlçede yapmak istedikleri hizmetlerin DEM Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce engellendiğini ve sekteye uğratıldığını belirten Budak, "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum" ifadesini kullandı.
Makam ve koltuğun kimse için kalıcı olmadığını, bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmenin ve bu anlayışla çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Budak, "Bu vesileyle belediye başkanı olarak göreve gelmemde, şahsımın adaylığı yüzde 40 etkiyle oy kullanan Azeri, Kürt, Türk ve Karapapak bu partiye oy verdiler" ifadesine yer verdi.

'Hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar'

Göreve geldiği günden bugüne kimseyi ayırt etmeden hizmet vermeyi arzuladığını vurgulayan Budak, şunları kaydetti:
"Parti içerisinde bazı kişi veya kişiler, 'x veya y kişilerine hizmet ediyorsun, protokollere katılıyorsun, milli bayramlara katılıyorsun, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını neden indirmiyorsun' gibi amacımız dışında, hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar."
Budak, 'Cemile Duman'ın belediye başkan yardımcısı yapılması için baskı uygulandığını, yasalara aykırı tekliflerde bulunulduğunu belirterek, şehit annesinin bahçesinin onardıkları için partinin Van ve Ağrı teşkilatları tarafından hakkında defalarca soruşturma açılmasının, bu kararı almasında başlıca etken olduğunu' ifade etti.

'Bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim'

İnsanları kategorilere bölerek hizmet alma hakkını kimsenin elinden alamayacağının altını çizen Budak, şöyle devam etti:
"Altında yaşadığımız hepimizin bayrağı olan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ilk mitingimizde nasıl dalgalandırdıysak bundan sonra belediyemizde de yine dalgalandırarak, halkımızın huzurunda saygıyla eğilerek partiden istifa ediyor, başkan seçilme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımı sunar, bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim."
Zeyni İpek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
EKONOMİ
Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti
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