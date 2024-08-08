https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kiziltepe-belediye-baskani-ipek-dem-partiden-istifa-etti-1086653078.html
Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti
Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T20:16+0300
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinin belediye başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.İpek, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.İpek, şunları kaydetti:İpek hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştıDEM Parti Genel Merkez'inden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.Açıklamada, "Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240218/mardinde-iki-aile-arasinda-kavga-cikti-17-yarali-1080861133.html
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mardin, kızıltepe, istifa, istifa, dem parti, dem parti
Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, DEM Parti'den istifa etti
Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin belediye başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
İpek, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.
"Bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum."
İpek hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı
DEM Parti Genel Merkez'inden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.
Açıklamada, "Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.