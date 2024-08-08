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'Fransa, Olimpiyat Oyunları için evsizleri Paris’ten attı'
'Fransa, Olimpiyat Oyunları için evsizleri Paris’ten attı'
Sputnik Türkiye
Olimpiyat Oyunları Paris’te spor yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ancak sürece gölge düşüren bir iddia sosyal medyada tepki çekti. Paris’te... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T15:32+0300
2024-08-08T15:37+0300
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33. Yaz Olimpiyat Oyunları’na hazırlık sürecinde başkent Paris ve çevresinde evsizler ile aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin kaldıkları yerlerden çıkarıldığı iddia edildi. Sokaklarda yaşayan evsizler, Strazburg ve Orleans gibi farklı kentlere taşındı.12 bin evsiz Paris’ten atıldı"Madalyonun Diğer Yüzü" adlı düzensiz göçmenlere yardım topluluğu, haziranda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için, başkentin de içinde bulunduğu 'Ile-de' France bölgesinde, bir yıl öncesinden başlanarak, yerlerinden uzaklaştırılan evsizleri konu alan rapor yayınladı.Rapora göre, Ile-de-France'da 3 bin 434'ü çocuk toplam 12 bin 545 evsiz kaldıkları bölgelerden toplanarak çıkarıldı.Olimpiyat Köyü’ne yakın alanlardan başlanarak toplandılarOlimpiyat Köyü'nün yakınındaki Ile-Saint-Denis bölgesinde 26 Nisan 2023'te 500 evsizin kaldığı alandan tahliye edildiği belirtilen raporda, "Bu tahliye ve Paris Olimpiyat Oyunları arasında bağ kurmamak zor "ifadesine yer verildi.Timmy Derneği'nin Başkanı Esperance M, başta çocuk göçmenler dahil evsizlere yönelik başkentten uzaklaştırma politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.‘Evsizler Paris için leke olarak görülüyor’Esperance, Fransız resmi makamlarının evsizler için ‘barınma imkanı yok’ dediğini ancak Rugby Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları personelini ağırlamak için 5 bin acil konaklama yerinin dönüştürüldüğünü ifade etti.Paris şehrine zengin imajı vermek için evsizlerin atıldığını belirten Dernek Başkanı Esperance, "Gerçeği yansıtmayan bir imaj için feda edilen en savunmasız insanlar ve sokakta kalanlar. Kabaca söyleyelim, manzarada leke gibi görülen insanlar." dedi.‘Turistlerin manzarasını bozmamaları için toplandılar’Fransa hükümetinin evsizlerin bundan sonra Paris dışında yaşayacağını belirtmesini dernek başkanı Esperance; "Hükümet, Olimpiyatlarda turistlerin manzarasına girmesini istemedikleri bir kesimi dışarıya iterek cezalandırıyor." diye konuştu.Paris’in iklimini bozacağını belirten Esperance, "Onları köklerinden ayırıyoruz, bu ayrıca yıllardır burada olan insanlar için de geçerli. Sokakta olup eğitim gören gençler bile bölgelere gönderildi." ifadelerini kullandı.‘Evsizlerin rızası alınmadı’Başkan Esperance, bu insanların burada kurdukları bağlardan koparıldığını ve bilmedikleri istikamete sevk edildiklerini ifade ederek, Paris dışına yapılan bu uzaklaştırmalar kapsamında evsizlerin rızasının alınmadığına dikkati çekti.Başkan Esperance, evsizlere yardım yapan derneklere bu tahliyelerle ilgili önceden haber verilmediğini ve bu nedenle söz konusu kişilere bilgilendirme yapılamadığını ifade etti.‘Fransa çocuk göçmenleri sokağa atıyor’Paris dışına gönderilen bazı çocuk göçmenlere, kalacak yer isterlerse reşit birey başvurusu yapmaları istendiğini açıklayan Esperance, kendilerinden talep edilen seçeneği kabul etmeyen çocuk göçmenlerin sokağa atıldığını veya Paris'e yeniden geldiğini anlattı."Evsizlerin Olimpiyat Oyunları boyunca da bir şekilde buradan uzaklaştırılacaklarını çok iyi biliyorduk." diyen Esperance, valiliğin konuyu derneklerle görüşmeye yönelik açık bir tutum sergilememesini eleştirdi.
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fransa, olimpiyat, evsiz, mülteci, göçmen, sokak çocuğu, paris, olimpiyat oyunları ne zaman, olimpiyat meşalesi, olimpiyat köyü, olimpiyatlara katılan ülkeler, olimpiyat sporcuları,
fransa, olimpiyat, evsiz, mülteci, göçmen, sokak çocuğu, paris, olimpiyat oyunları ne zaman, olimpiyat meşalesi, olimpiyat köyü, olimpiyatlara katılan ülkeler, olimpiyat sporcuları,

'Fransa, Olimpiyat Oyunları için evsizleri Paris’ten attı'

15:32 08.08.2024 (güncellendi: 15:37 08.08.2024)
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ Fransa-evsiz
Fransa-evsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
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Olimpiyat Oyunları Paris’te spor yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ancak sürece gölge düşüren bir iddia sosyal medyada tepki çekti. Paris’te yaşayan evsizlerin Olimpiyatlar başlamadan hemen önce başkentin dışına atıldığı iddia edildi. Timmy Derneği'nin Başkanı Esperance M. bunun ‘’yoksulluk bulunmuyor’’ algısı için yapıldığını söyledi.
33. Yaz Olimpiyat Oyunları’na hazırlık sürecinde başkent Paris ve çevresinde evsizler ile aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin kaldıkları yerlerden çıkarıldığı iddia edildi. Sokaklarda yaşayan evsizler, Strazburg ve Orleans gibi farklı kentlere taşındı.

12 bin evsiz Paris’ten atıldı

"Madalyonun Diğer Yüzü" adlı düzensiz göçmenlere yardım topluluğu, haziranda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için, başkentin de içinde bulunduğu 'Ile-de' France bölgesinde, bir yıl öncesinden başlanarak, yerlerinden uzaklaştırılan evsizleri konu alan rapor yayınladı.
Rapora göre, Ile-de-France'da 3 bin 434'ü çocuk toplam 12 bin 545 evsiz kaldıkları bölgelerden toplanarak çıkarıldı.

Olimpiyat Köyü’ne yakın alanlardan başlanarak toplandılar

Olimpiyat Köyü'nün yakınındaki Ile-Saint-Denis bölgesinde 26 Nisan 2023'te 500 evsizin kaldığı alandan tahliye edildiği belirtilen raporda, "Bu tahliye ve Paris Olimpiyat Oyunları arasında bağ kurmamak zor "ifadesine yer verildi.
Timmy Derneği'nin Başkanı Esperance M, başta çocuk göçmenler dahil evsizlere yönelik başkentten uzaklaştırma politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Evsizler Paris için leke olarak görülüyor’

Esperance, Fransız resmi makamlarının evsizler için ‘barınma imkanı yok’ dediğini ancak Rugby Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları personelini ağırlamak için 5 bin acil konaklama yerinin dönüştürüldüğünü ifade etti.
Paris şehrine zengin imajı vermek için evsizlerin atıldığını belirten Dernek Başkanı Esperance, "Gerçeği yansıtmayan bir imaj için feda edilen en savunmasız insanlar ve sokakta kalanlar. Kabaca söyleyelim, manzarada leke gibi görülen insanlar." dedi.

‘Turistlerin manzarasını bozmamaları için toplandılar’

Fransa hükümetinin evsizlerin bundan sonra Paris dışında yaşayacağını belirtmesini dernek başkanı Esperance; "Hükümet, Olimpiyatlarda turistlerin manzarasına girmesini istemedikleri bir kesimi dışarıya iterek cezalandırıyor." diye konuştu.
Paris’in iklimini bozacağını belirten Esperance, "Onları köklerinden ayırıyoruz, bu ayrıca yıllardır burada olan insanlar için de geçerli. Sokakta olup eğitim gören gençler bile bölgelere gönderildi." ifadelerini kullandı.

‘Evsizlerin rızası alınmadı’

Başkan Esperance, bu insanların burada kurdukları bağlardan koparıldığını ve bilmedikleri istikamete sevk edildiklerini ifade ederek, Paris dışına yapılan bu uzaklaştırmalar kapsamında evsizlerin rızasının alınmadığına dikkati çekti.
Başkan Esperance, evsizlere yardım yapan derneklere bu tahliyelerle ilgili önceden haber verilmediğini ve bu nedenle söz konusu kişilere bilgilendirme yapılamadığını ifade etti.

‘Fransa çocuk göçmenleri sokağa atıyor’

Paris dışına gönderilen bazı çocuk göçmenlere, kalacak yer isterlerse reşit birey başvurusu yapmaları istendiğini açıklayan Esperance, kendilerinden talep edilen seçeneği kabul etmeyen çocuk göçmenlerin sokağa atıldığını veya Paris'e yeniden geldiğini anlattı.
"Evsizlerin Olimpiyat Oyunları boyunca da bir şekilde buradan uzaklaştırılacaklarını çok iyi biliyorduk." diyen Esperance, valiliğin konuyu derneklerle görüşmeye yönelik açık bir tutum sergilememesini eleştirdi.
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