https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/mustafa-sarigul-instagramin-helvasini-kavurdu-1086678148.html

Mustafa Sarıgül Instagram'ın helvasını kavurdu

Mustafa Sarıgül Instagram'ın helvasını kavurdu

Sputnik Türkiye

Sosyal medya uygulaması X'ten paylaşım yapan Mustafa Sarıgül, Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından uygulamanın helvasını kavurdu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T14:24+0300

2024-08-09T14:24+0300

2024-08-09T14:24+0300

mustafa sarıgül

türkiye

instagram

helva

erişim

erişim engeli

erişim sorunu

erişim yasağı

erişim sıkıntısı

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/17/1072785888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_078c357905bc43a72829b107a89b60b8.jpg

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoda Instagram'ın helvasını kavurdu.Sarıgül videoda "Instagram'ın yedinci günü, yedi gündür kapalı.Instagram'ın yedi helvasını yapıyorum. Gelin, Instagram'ı açın, kırk helvasını yapmak zorunda inşallah kalmayayım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-ersoydan-dikkat-ceken-cevap-instagram-ne-zaman-acilacak-1086662672.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül helva kavurdu, instagramın helvası, mustafa sarıgül instagram