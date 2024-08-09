https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/mustafa-sarigul-instagramin-helvasini-kavurdu-1086678148.html
Mustafa Sarıgül Instagram'ın helvasını kavurdu
Mustafa Sarıgül Instagram'ın helvasını kavurdu
Sputnik Türkiye
Sosyal medya uygulaması X'ten paylaşım yapan Mustafa Sarıgül, Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından uygulamanın helvasını kavurdu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:24+0300
2024-08-09T14:24+0300
2024-08-09T14:24+0300
mustafa sarıgül
türkiye
instagram
helva
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim yasağı
erişim sıkıntısı
chp
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoda Instagram'ın helvasını kavurdu.Sarıgül videoda "Instagram'ın yedinci günü, yedi gündür kapalı.Instagram'ın yedi helvasını yapıyorum. Gelin, Instagram'ı açın, kırk helvasını yapmak zorunda inşallah kalmayayım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-ersoydan-dikkat-ceken-cevap-instagram-ne-zaman-acilacak-1086662672.html
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mustafa sarıgül helva kavurdu, instagramın helvası, mustafa sarıgül instagram
mustafa sarıgül helva kavurdu, instagramın helvası, mustafa sarıgül instagram
Mustafa Sarıgül Instagram'ın helvasını kavurdu
Sosyal medya uygulaması X'ten paylaşım yapan Mustafa Sarıgül, Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından uygulamanın helvasını kavurdu.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videoda Instagram'ın helvasını kavurdu.
Sarıgül videoda "Instagram'ın yedinci günü, yedi gündür kapalı.Instagram'ın yedi helvasını yapıyorum. Gelin, Instagram'ı açın, kırk helvasını yapmak zorunda inşallah kalmayayım" dedi.