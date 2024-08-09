https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-ersoydan-dikkat-ceken-cevap-instagram-ne-zaman-acilacak-1086662672.html
Bakan Ersoy'dan dikkat çeken cevap: Instagram ne zaman açılacak?
Bakan Ersoy'dan dikkat çeken cevap: Instagram ne zaman açılacak?
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ersoy, 'Instagram ne zaman açılacak' sorusuna... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T07:26+0300
2024-08-09T07:26+0300
2024-08-09T07:26+0300
türkiye
mehmet nuri ersoy
instagram
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim yasağı
tiktok
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Instagram'a yönelik yasağın Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine etkisini değerlendirirken, tanıtım çalışmalarının sadece Instagram'a odaklanmadığını vurguladı.Sürecin bakanlık tarafından takip edildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Ersoy, "Karşılıklı anlayışla bu sorunun kısa sürede çözüleceğini umuyorum" dedi. Bakan, "Tanıtım çalışmalarımız yalnızca Instagram'a dayalı değil. Ulusal kanallar, sosyal medyanın farklı platformları, Youtube, Twitter ve yazılı basın gibi birçok mecrayı kullanıyoruz. Türkiye için geniş kapsamlı ve çeşitli bir tanıtım stratejisi uyguluyoruz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/mebten-valiliklere-yazi-gitti-veliler-dikkat-e-okul-uzerinden-kura-donemi-basliyor-1086662184.html
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instagram ne zaman açılacak
instagram ne zaman açılacak
Bakan Ersoy'dan dikkat çeken cevap: Instagram ne zaman açılacak?
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ersoy, 'Instagram ne zaman açılacak' sorusuna, "Karşılıklı görüşmelerle, iki tarafın anlayışlı yaklaşımı sayesinde bu sorunun kısa sürede çözüleceğini umut ediyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Instagram'a yönelik yasağın Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine etkisini değerlendirirken, tanıtım çalışmalarının sadece Instagram'a odaklanmadığını vurguladı.
Sürecin bakanlık tarafından takip edildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Ersoy, "Karşılıklı anlayışla bu sorunun kısa sürede çözüleceğini umuyorum" dedi.
Bakan, "Tanıtım çalışmalarımız yalnızca Instagram'a dayalı değil. Ulusal kanallar, sosyal medyanın farklı platformları, Youtube, Twitter ve yazılı basın gibi birçok mecrayı kullanıyoruz. Türkiye için geniş kapsamlı ve çeşitli bir tanıtım stratejisi uyguluyoruz" şeklinde konuştu.