https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-ersoydan-dikkat-ceken-cevap-instagram-ne-zaman-acilacak-1086662672.html

Bakan Ersoy'dan dikkat çeken cevap: Instagram ne zaman açılacak?

Bakan Ersoy'dan dikkat çeken cevap: Instagram ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ersoy, 'Instagram ne zaman açılacak' sorusuna... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T07:26+0300

2024-08-09T07:26+0300

2024-08-09T07:26+0300

türkiye

mehmet nuri ersoy

instagram

erişim

erişim engeli

erişim sorunu

erişim yasağı

tiktok

tiktok

sosyal medya

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Instagram'a yönelik yasağın Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine etkisini değerlendirirken, tanıtım çalışmalarının sadece Instagram'a odaklanmadığını vurguladı.Sürecin bakanlık tarafından takip edildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Ersoy, "Karşılıklı anlayışla bu sorunun kısa sürede çözüleceğini umuyorum" dedi. Bakan, "Tanıtım çalışmalarımız yalnızca Instagram'a dayalı değil. Ulusal kanallar, sosyal medyanın farklı platformları, Youtube, Twitter ve yazılı basın gibi birçok mecrayı kullanıyoruz. Türkiye için geniş kapsamlı ve çeşitli bir tanıtım stratejisi uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

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instagram ne zaman açılacak