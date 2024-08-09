https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/gazpromdan-aciklama-kursk-bolgesindeki-catismalar-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatini-etkiledi-mi-1086674373.html

Gazprom'dan açıklama: Kursk Bölgesi'ndeki çatışmalar Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını etkiledi mi?

Gazprom'dan açıklama: Kursk Bölgesi'ndeki çatışmalar Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını etkiledi mi?

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna orduları arasında sınırdaki Kursk Bölgesi'nde çatışmalar sürerken Moskova'dan Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının durumuna ilişkin açıklama geldi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T12:29+0300

2024-08-09T12:29+0300

2024-08-09T12:32+0300

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Rus enerji şirketi Gazprom, sınırdaki Kursk Bölgesi'nde ölçüm istasyonunun bulunduğu Suca şehrinde Ukrayna ordusuyla yaşanan çatışmalara rağmen doğalgaz sevkiyatının sürdüğünü bildirdi.Gazprom’dan yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya bugün 38.5 milyon metreküp doğalgaz sevk edileceği belirtildi.'Bir istasyondan sevkiyat yapılmıyor'Sevkiyatın Suca’daki ölçüm istasyonundan yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki Sohranivka istasyonundan sevkiyatın ise Ukrayna tarafının kararı nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.Ukrayna, Mayıs 2022’de Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.Gazprom, Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, dün bu yılın en yüksek seviyesi olan 40 eurodan kapanmıştı.Kursk Bölgesi'ndeki çatışmalar6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu, sınırdaki çatışmalarda dün itibarıyla 660 asker ile 82 askeri teçhizat kaybetti.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.

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