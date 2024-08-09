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Et ile tatlıyı buluşturdu: 'Günde 4 tepsi kıymalı baklava satıyorum'
Et ile tatlıyı buluşturdu: 'Günde 4 tepsi kıymalı baklava satıyorum'
Sputnik Türkiye
Kebabı ile ünlü Adana'da dede ve baba mesleği olan tatlıcılığı 20 yıldır severek sürdüren Ali Büyükdaş, 3 yıldır üzerinde çalıştığı kıymalı baklavayı... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:17+0300
2024-08-09T12:17+0300
yaşam
adana
kıyma
baklava
tatlı
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Adanalıların çok sevdiği et ile tatlıyı buluşturduğunu belirten Büyükdaş, dünyada ilk olduğuna dikkat çektiği kıymalı baklavanın patentini almak için de başvuruda bulundu. Yeni baklava çeşidine ilginin yoğun olduğunu kaydeden Büyükdaş, kıymalı baklavanın kilosunu ise 600 TL'den satışa sundu.'Eti hep acıyla yiyoruz, bu sefer tatlıyla yiyelim dedik'20 yıldır tatlı sektöründe bulunduğunu ve yıllardır yeni lezzetin üzerinde çalıştığını Ali Büyükdaş, "Kıymalı baklava yaptım, dünyada bir ilke imza attım. Et ile tatlıyı buluşturdum. Hep acı mı yiyeceğiz eti? Adana halkı eti çok seviyor. Aynı zamanda Adana etin kenti. Biz de Türk mutfağına yeni bir tatlı, yeni bir ürün çıkardık. Patent başvurusunu da yaptık" dedi.Adana mutfağına sunduğu yeni lezzete talebin çok fazla olduğunu belirten Büyükdaş, "Talep çok fazla. Tezgahımda günde 4 tepsi satıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok, kıyma tadı yok, kokusu yok. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Fıstıklıyı, cevizliyi aratmıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyoruz. Kilosunu 600 TL'ye satıyoruz. Ben bunu ilk kez 2017 yılında düşündüm. 'Biz eti çok seviyoruz, etten neden baklava olmasın' diye. Hep eti acıyla yiyoruz, bu sefer de tatlıyla yiyelim dedik. 3 yıl üzerinde çalıştım. Farklı etler denedim, olmadı. En sonunda bir kıvam tutturdum ve o kıvamda ilerledim. İnsanlar merakla geliyor ama merak için bir tane tattıklarında tatlıyı beğeniyorlar. Hiçbir şekilde olumsuz yorum yok, talep çok fazla. İnşallah güzel yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.İçinde ne olduğunu bilmeden denedilerParkta vatandaşlara kıymalı baklava ikramında bulunan Ali Büyükdaş, ilk olarak baklavanın içinde ne olduğundan bahsetmedi. Baklavayı deneyen ve hemen ardından kıymalı olduğunu öğrenen vatandaşlar ise Adana'nın yeni lezzetine tam not verdi.Hayatında ilk defa etli bir tatlı yediğini belirten Hasret Cömertbay, "İlk defa kıymadan tatlı yiyorum. Yutkunduktan sonra tadını alıyorsunuz ama çok kaliteli, enfes bir şey. Şok oldum, Adana'da bu da oldu yani. Diyet yapmasam 5 tane daha yerdim" diye konuştu.Kıymalı baklavanın yediği en güzel tatlılardan biri olduğunu söyleyen Mertcan Demirtaş, "Adana'da yediğim en güzel tatlılardan biri. Adanalı olarak eti çok seviyorum. Yedikçe yiyesim geliyor, böyle bir şey yok, mükemmel bir şey. İlk yediğimde cevizli zannettim ama kıymalıymış. Şaşırdım" dedi.'Adana'nın eksiği buydu, ustamız tamamlamış oldu'Yeni lezzeti ilginç bulduğuna dikkat çeken Mehmet Çalışkan da, "İçinde ne olduğunu anlamadık ama şu an için gerçekten harika, güzel bir tat. Denenmesi gereken bir tat. Adana'nın eksiği buydu, tamamlamış oldu ustamız. Adana'mızın büyük bir eksikliğini tamamlamış oldu" şeklinde konuştu.Etin ilk kez tatlı ile buluşmasına şahit olduğunu kaydeden Mehmet Yılmaz ise "Daha önce hiç duymadım, yemedim de. Ama bu çok tatlı, çok da güzel. Yapımı da çok güzel. Çok lezzetli bir şey, harika yapmışlar" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/adana-usulu-tatli-cop-sis-katmer-ne-etten-ne-tatlidan-vazgecebiliyoruz-1085978643.html
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adana, kıyma, baklava, tatlı, usta

Et ile tatlıyı buluşturdu: 'Günde 4 tepsi kıymalı baklava satıyorum'

12:17 09.08.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY-AW263845Et ile tatlıyı buluşturdu: 'Günde 4 tepsi kıymalı baklava satıyorum'
Et ile tatlıyı buluşturdu: 'Günde 4 tepsi kıymalı baklava satıyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY-AW263845
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Kebabı ile ünlü Adana'da dede ve baba mesleği olan tatlıcılığı 20 yıldır severek sürdüren Ali Büyükdaş, 3 yıldır üzerinde çalıştığı kıymalı baklavayı tamamladı.
Adanalıların çok sevdiği et ile tatlıyı buluşturduğunu belirten Büyükdaş, dünyada ilk olduğuna dikkat çektiği kıymalı baklavanın patentini almak için de başvuruda bulundu. Yeni baklava çeşidine ilginin yoğun olduğunu kaydeden Büyükdaş, kıymalı baklavanın kilosunu ise 600 TL'den satışa sundu.

'Eti hep acıyla yiyoruz, bu sefer tatlıyla yiyelim dedik'

20 yıldır tatlı sektöründe bulunduğunu ve yıllardır yeni lezzetin üzerinde çalıştığını Ali Büyükdaş, "Kıymalı baklava yaptım, dünyada bir ilke imza attım. Et ile tatlıyı buluşturdum. Hep acı mı yiyeceğiz eti? Adana halkı eti çok seviyor. Aynı zamanda Adana etin kenti. Biz de Türk mutfağına yeni bir tatlı, yeni bir ürün çıkardık. Patent başvurusunu da yaptık" dedi.
Adana mutfağına sunduğu yeni lezzete talebin çok fazla olduğunu belirten Büyükdaş, "Talep çok fazla. Tezgahımda günde 4 tepsi satıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok, kıyma tadı yok, kokusu yok. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Fıstıklıyı, cevizliyi aratmıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyoruz. Kilosunu 600 TL'ye satıyoruz. Ben bunu ilk kez 2017 yılında düşündüm. 'Biz eti çok seviyoruz, etten neden baklava olmasın' diye. Hep eti acıyla yiyoruz, bu sefer de tatlıyla yiyelim dedik. 3 yıl üzerinde çalıştım. Farklı etler denedim, olmadı. En sonunda bir kıvam tutturdum ve o kıvamda ilerledim. İnsanlar merakla geliyor ama merak için bir tane tattıklarında tatlıyı beğeniyorlar. Hiçbir şekilde olumsuz yorum yok, talep çok fazla. İnşallah güzel yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.

İçinde ne olduğunu bilmeden denediler

Parkta vatandaşlara kıymalı baklava ikramında bulunan Ali Büyükdaş, ilk olarak baklavanın içinde ne olduğundan bahsetmedi. Baklavayı deneyen ve hemen ardından kıymalı olduğunu öğrenen vatandaşlar ise Adana'nın yeni lezzetine tam not verdi.
Hayatında ilk defa etli bir tatlı yediğini belirten Hasret Cömertbay, "İlk defa kıymadan tatlı yiyorum. Yutkunduktan sonra tadını alıyorsunuz ama çok kaliteli, enfes bir şey. Şok oldum, Adana'da bu da oldu yani. Diyet yapmasam 5 tane daha yerdim" diye konuştu.
Kıymalı baklavanın yediği en güzel tatlılardan biri olduğunu söyleyen Mertcan Demirtaş, "Adana'da yediğim en güzel tatlılardan biri. Adanalı olarak eti çok seviyorum. Yedikçe yiyesim geliyor, böyle bir şey yok, mükemmel bir şey. İlk yediğimde cevizli zannettim ama kıymalıymış. Şaşırdım" dedi.

'Adana'nın eksiği buydu, ustamız tamamlamış oldu'

Yeni lezzeti ilginç bulduğuna dikkat çeken Mehmet Çalışkan da, "İçinde ne olduğunu anlamadık ama şu an için gerçekten harika, güzel bir tat. Denenmesi gereken bir tat. Adana'nın eksiği buydu, tamamlamış oldu ustamız. Adana'mızın büyük bir eksikliğini tamamlamış oldu" şeklinde konuştu.
Etin ilk kez tatlı ile buluşmasına şahit olduğunu kaydeden Mehmet Yılmaz ise "Daha önce hiç duymadım, yemedim de. Ama bu çok tatlı, çok da güzel. Yapımı da çok güzel. Çok lezzetli bir şey, harika yapmışlar" ifadelerini kullandı.
Adana usulü tatlı: Çöp şiş katmer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
YAŞAM
Adana usulü tatlı çöp şiş katmer: 'Ne etten ne tatlıdan vazgeçebiliyoruz'
18 Temmuz, 15:30
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