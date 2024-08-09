https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/emmanuel-macron-tatilde-korumalari-ile-guresti-1086683529.html
Emmanuel Macron tatilde korumaları ile güreşti
Emmanuel Macron tatilde korumaları ile güreşti
Sputnik Türkiye
Fransa seçimlerinde Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi ile Macron’un Rönesans Partisi karşı karşıya gelmişti. İkinci turda seçimlerden ikinci olarak çıkan Fransa... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T16:44+0300
2024-08-09T16:44+0300
2024-08-09T18:03+0300
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emmanuel macron
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olimpiyat oyunları
paris
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marine le pen
seçim
tekne
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Fransa'da genel seçiminin İlk turunda rakibi Le Pen karşısında sandıklarda sonuncu olan ancak ikinci turda yaptığı ittifak ile ikinci olmayı başaran Cumhurbaşkanı Macron seçimlerin ardından tatilini Saint - Tropez'deki Fransız cumhurbaşkanlarının resmi tatil evi olan Fort de Bregançon'da geçirdi.Korumaları ile güreş yaptıEmmanuel Macron, 335 bin avroya satın aldığı teknesinde kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron ve arkadaşları ile tatil yaptı. 11 gün önce çekilen görüntülerde korumaları Fransa liderine el şakaları yaptı.Korumalarının, Macron'u kündeye getirerek denize düşürmesi sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/macron-gazzede-savas-ifadesini-kullandi-fransiz-vekiller-tepki-gosterdi-savas-degil-soykirim-1086682895.html
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Emmanuel Macron tatilde korumaları ile güreşti
16:44 09.08.2024 (güncellendi: 18:03 09.08.2024)
Fransa seçimlerinde Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi ile Macron’un Rönesans Partisi karşı karşıya gelmişti. İkinci turda seçimlerden ikinci olarak çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saint - Tropez'de lüks teknesinde görüntülendi.
Fransa'da genel seçiminin İlk turunda rakibi Le Pen karşısında sandıklarda sonuncu olan ancak ikinci turda yaptığı ittifak ile ikinci olmayı başaran Cumhurbaşkanı Macron seçimlerin ardından tatilini Saint - Tropez'deki Fransız cumhurbaşkanlarının resmi tatil evi olan Fort de Bregançon'da geçirdi.
Korumaları ile güreş yaptı
Emmanuel Macron, 335 bin avroya satın aldığı teknesinde kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron ve arkadaşları ile tatil yaptı. 11 gün önce çekilen görüntülerde korumaları Fransa liderine el şakaları yaptı.
Korumalarının, Macron'u kündeye getirerek denize düşürmesi sosyal medyada gündem oldu.