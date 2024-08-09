https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/emmanuel-macron-tatilde-korumalari-ile-guresti-1086683529.html

Emmanuel Macron tatilde korumaları ile güreşti

Emmanuel Macron tatilde korumaları ile güreşti

Sputnik Türkiye

Fransa seçimlerinde Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi ile Macron’un Rönesans Partisi karşı karşıya gelmişti. İkinci turda seçimlerden ikinci olarak çıkan Fransa... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T16:44+0300

2024-08-09T16:44+0300

2024-08-09T18:03+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

olimpiyat oyunları

paris

tatil

marine le pen

seçim

tekne

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Fransa'da genel seçiminin İlk turunda rakibi Le Pen karşısında sandıklarda sonuncu olan ancak ikinci turda yaptığı ittifak ile ikinci olmayı başaran Cumhurbaşkanı Macron seçimlerin ardından tatilini Saint - Tropez'deki Fransız cumhurbaşkanlarının resmi tatil evi olan Fort de Bregançon'da geçirdi.Korumaları ile güreş yaptıEmmanuel Macron, 335 bin avroya satın aldığı teknesinde kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron ve arkadaşları ile tatil yaptı. 11 gün önce çekilen görüntülerde korumaları Fransa liderine el şakaları yaptı.Korumalarının, Macron'u kündeye getirerek denize düşürmesi sosyal medyada gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/macron-gazzede-savas-ifadesini-kullandi-fransiz-vekiller-tepki-gosterdi-savas-degil-soykirim-1086682895.html

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