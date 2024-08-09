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Macron 'Gazze'de savaş' ifadesini kullandı, Fransız vekiller tepki gösterdi: 'Savaş değil soykırım'
Macron 'Gazze'de savaş' ifadesini kullandı, Fransız vekiller tepki gösterdi: 'Savaş değil soykırım'
Sputnik Türkiye
Fransız muhalif milletvekilleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 'Gazze’de savaş durmalı' mesajına 'savaş değil soykırım' ifadesini kullanarak tepki gösterdi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş durmalı. Herkes bunu duymalı. Bu, Gazzeliler, esirler ve şu anda tehlikede olan bölgenin istikrarı açısından hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı, ABD'li, Mısırlı ve Katarlı arabulucuları desteklediğini ifade etti.Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Piquemal, Macron’un paylaşımına tepki gösterdi.Piquemal, Gazze'de savaş olmadığını, 'bir savaş suçlusu olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun soykırım girişiminde bulunduğunu' vurguladı.Macron'un 'Netanyahu'nun Paris'te hoş karşılanacağını' söylediğini hatırlatan Piquemal, “Uyanın, harekete geçin ve bizi utandırmaktan vazgeçin” çağrısı yaptı.LFI milletvekili Nathalie Oziol ise X hesabından, “İsrail hükümeti Gazze’de bir savaş değil, soykırım yapıyor. Netanyahu ve (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog’u ağırlamayı bırakın, silah göndermeyi durdurun ve İspanya, İrlanda ve Norveç’in de yaptığı gibi Filistin Devleti'ni tanıyın” açıklamasını yaptı.'Soykırımın ilk suç ortağı'LFI milletvekili Thomas Portes ise Macron’un paylaşımına yaptığı yorumda, “Bu bir savaş değil, soykırım” dedi.Portes, İsrail’e yönelik silah ambargosu, ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamayan Macron'un 'soykırımın' ilk suç ortağı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Daha da kötüsü, soykırımcı Netanyahu’nun (Fransa’da) hoş karşılanacağını söylediniz. Utanın” ifadelerini kullandı.
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fransa, emmanuel macron, paris, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, soykırım, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, benyamin netanyahu, isaac herzog

Macron 'Gazze'de savaş' ifadesini kullandı, Fransız vekiller tepki gösterdi: 'Savaş değil soykırım'

15:54 09.08.2024
© FotoğrafMacron ve Netanyahu görüşmesi
Macron ve Netanyahu görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© Fotoğraf
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Fransız muhalif milletvekilleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 'Gazze’de savaş durmalı' mesajına 'savaş değil soykırım' ifadesini kullanarak tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş durmalı. Herkes bunu duymalı. Bu, Gazzeliler, esirler ve şu anda tehlikede olan bölgenin istikrarı açısından hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD'li, Mısırlı ve Katarlı arabulucuları desteklediğini ifade etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Piquemal, Macron’un paylaşımına tepki gösterdi.

Piquemal, Gazze'de savaş olmadığını, 'bir savaş suçlusu olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun soykırım girişiminde bulunduğunu' vurguladı.
Macron'un 'Netanyahu'nun Paris'te hoş karşılanacağını' söylediğini hatırlatan Piquemal, “Uyanın, harekete geçin ve bizi utandırmaktan vazgeçin” çağrısı yaptı.
LFI milletvekili Nathalie Oziol ise X hesabından, “İsrail hükümeti Gazze’de bir savaş değil, soykırım yapıyor. Netanyahu ve (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog’u ağırlamayı bırakın, silah göndermeyi durdurun ve İspanya, İrlanda ve Norveç’in de yaptığı gibi Filistin Devleti'ni tanıyın” açıklamasını yaptı.

'Soykırımın ilk suç ortağı'

LFI milletvekili Thomas Portes ise Macron’un paylaşımına yaptığı yorumda, “Bu bir savaş değil, soykırımdedi.

Portes, İsrail’e yönelik silah ambargosu, ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamayan Macron'un 'soykırımın' ilk suç ortağı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Daha da kötüsü, soykırımcı Netanyahu’nun (Fransa’da) hoş karşılanacağını söylediniz. Utanın” ifadelerini kullandı.
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