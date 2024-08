https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/chpden-meclise-can-atalay-cagrisi-1086680638.html

CHP'den Meclis'e Can Atalay çağrısı

CHP'den Meclis'e Can Atalay çağrısı

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay konusunda verdiği kararın görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T15:30+0300

2024-08-09T15:30+0300

2024-08-09T15:30+0300

politika

chp

can atalay

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084075562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4511df70e23a85206c08fda1eedaae77.jpg

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.7 gün içinde cevap verilmesi gerekiyorCHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yaptı.CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdık." dedi.Günaydın, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.16 Ağustos saat 14.00 için Meclis Başkanlığı'nın 7 gün içerisinde bu çağrıya ilişkin karar vermesi gerekiyor. Bu konuda 5'te 1 çoğunluk gerekiyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, can atalay, tbmm