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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/yermak-rusya-ile-baris-gorusmelerinin-bir-anlami-olmadigini-soyledi-1086656972.html
Yermak, Rusya ile barış görüşmelerinin bir anlamı olmadığını söyledi
Yermak, Rusya ile barış görüşmelerinin bir anlamı olmadığını söyledi
Sputnik Türkiye
Son dönemde Rusya ile barış görüşmelerini gündeme getirerek müzakerelere hazır olduğu sinyalini veren Ukrayna’nın Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, bu... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T22:39+0300
2024-08-08T22:39+0300
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Ukrayna merkezli haber portalı Evropeyskaya Pravda’ya verdiği röportajda, Kiev yönetiminin şu anda Rusya ile müzakerelerde bulunmanın bir anlamı olmadığını düşündüğünü söyleyen Yermak, “Her şeyden önce bugün, bu tür doğrudan müzakerelerin hiçbir anlamı olmadığını açıkça anlıyoruz. Ve genel olarak, bunda Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonucu da görmüyoruz” ifadelerini kullandı.Yermak, Ukrayna’nın toprak tavizi vermeye hazır olmadığını vurgularken, herhangi yeni Minsk anlaşmalarını da kabul etmeyeceğinin altını çizdi.Görev süresi mayıs ayında sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son zamanlarda Rusya ile müzakere ihtiyacını giderek daha fazla dile getirirken, İngiliz televizyonuna verdiği bir mülakatta, Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus temsilcilerle diplomatik temaslarda bulunma olasılığını dışlamadığını bildirmişti.Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gönderdiği 'müzakerelere hazırız' mesajı, Kiev'den somut adım gelmemesi nedeniyle Rusya'da temkinli bir şekilde ele alınırken, bu sinyalleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev ise, Moskova ile müzakere ihtimalinden bahseden Kiev rejimi ve Batı'nın nefes almak için taktiksel bir manevraya ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.Rusya'nın askeri operasyonda gün geçtikçe daha avantajlı konuma ulaştığının altını çizen Patruşev, aslında Kiev’in müzakereler için somut bir çaba sarf etmediğine dikkat çekerken, “Zelenskiy'in hala meşru bir devlet başkanıyken imzaladığı ve Rusya ile müzakere etmesini yasaklayan bir kararnamesi var” diye hatırlattı.“Askeri operasyonu sürdürürken şu anda büyük bir avantajımız var” diyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, Batı ve Kiev yetkililerininin Ukrayna’nın askeri güçlerini yeniden kurmakla ilgilendiğini, bu yüzden de bir molaya ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Dolayısıyla tüm bu açıklamalar tam olarak taktiksel bir mola niteliği taşıyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/soygu-kiev-istanbuldaki-anlasmalari-reddederek-kendini-kandirdi-1086552399.html
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ukrayna, rusya, barış, barış görüşmeleri, müzakere, andrey yermak, kiev, dinamo kiev, moskova
ukrayna, rusya, barış, barış görüşmeleri, müzakere, andrey yermak, kiev, dinamo kiev, moskova

Yermak, Rusya ile barış görüşmelerinin bir anlamı olmadığını söyledi

22:39 08.08.2024
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Son dönemde Rusya ile barış görüşmelerini gündeme getirerek müzakerelere hazır olduğu sinyalini veren Ukrayna’nın Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, bu sefer daha önceki açıklamaların tam tersi ifadeler kullandı.
Ukrayna merkezli haber portalı Evropeyskaya Pravda’ya verdiği röportajda, Kiev yönetiminin şu anda Rusya ile müzakerelerde bulunmanın bir anlamı olmadığını düşündüğünü söyleyen Yermak, “Her şeyden önce bugün, bu tür doğrudan müzakerelerin hiçbir anlamı olmadığını açıkça anlıyoruz. Ve genel olarak, bunda Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonucu da görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yermak, Ukrayna’nın toprak tavizi vermeye hazır olmadığını vurgularken, herhangi yeni Minsk anlaşmalarını da kabul etmeyeceğinin altını çizdi.
Görev süresi mayıs ayında sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son zamanlarda Rusya ile müzakere ihtiyacını giderek daha fazla dile getirirken, İngiliz televizyonuna verdiği bir mülakatta, Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus temsilcilerle diplomatik temaslarda bulunma olasılığını dışlamadığını bildirmişti.
Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gönderdiği 'müzakerelere hazırız' mesajı, Kiev'den somut adım gelmemesi nedeniyle Rusya'da temkinli bir şekilde ele alınırken, bu sinyalleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev ise, Moskova ile müzakere ihtimalinden bahseden Kiev rejimi ve Batı'nın nefes almak için taktiksel bir manevraya ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.
Rusya'nın askeri operasyonda gün geçtikçe daha avantajlı konuma ulaştığının altını çizen Patruşev, aslında Kiev’in müzakereler için somut bir çaba sarf etmediğine dikkat çekerken, “Zelenskiy'in hala meşru bir devlet başkanıyken imzaladığı ve Rusya ile müzakere etmesini yasaklayan bir kararnamesi var” diye hatırlattı.
Askeri operasyonu sürdürürken şu anda büyük bir avantajımız var” diyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, Batı ve Kiev yetkililerininin Ukrayna’nın askeri güçlerini yeniden kurmakla ilgilendiğini, bu yüzden de bir molaya ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Dolayısıyla tüm bu açıklamalar tam olarak taktiksel bir mola niteliği taşıyor” diye ekledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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