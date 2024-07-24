https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/kremlin-zelenskiy-mesruiyetini-kesin-olarak-kaybetti-1086179400.html
Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti
Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti
Sputnik Türkiye
Başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T19:30+0300
2024-07-24T19:30+0300
2024-07-24T19:30+0300
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“Bizim ve gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak, çıkarlarımızı güvence altına almak gibi bir görevimiz var” diyerek konuşmasına başlayan Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın açıklamasına atıfta bulunduğu açıklamasında, “Zelenskiy gayrimeşru ise ve Rusya ile müzakere etmeyi kendisine yasaklamışsa kiminle konuşacağız?” diye sordu.Elbette barış sürecinin Rusya için tercih edilen seçenek olduğuna dikkat çeken Peskov, askeri operasyonun Rusya’nın tüm endişeleri ve çağrılarının kesin şekilde reddedildikten sonra başladığını hatırlattı.“Özel askeri operasyon hedeflerimize ulaşmak için son çare olarak başlatıldı” diyen Kremlin Sözcüsü, konuşması şu sözlerle sonlandırdı:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/zelenskiy-acikladi-catismalar-mumkun-olan-en-kisa-zamanda-sona-ermeli-1086143679.html
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kremlin, moskova, dmitriy peskov, kiev, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, vladimir zelenskiy
kremlin, moskova, dmitriy peskov, kiev, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, vladimir zelenskiy
Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti
Başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak kaybettiğini söylerken, Ukrayna’daki ihtilafın çözümü için barış sürecini ‘tercih edilen seçenek’ olarak niteledi.
“Bizim ve gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak, çıkarlarımızı güvence altına almak gibi bir görevimiz var” diyerek konuşmasına başlayan Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın açıklamasına atıfta bulunduğu açıklamasında, “Zelenskiy gayrimeşru ise ve Rusya ile müzakere etmeyi kendisine yasaklamışsa kiminle konuşacağız?” diye sordu.
Elbette barış sürecinin Rusya için tercih edilen seçenek olduğuna dikkat çeken Peskov, askeri operasyonun Rusya’nın tüm endişeleri ve çağrılarının kesin şekilde reddedildikten sonra başladığını hatırlattı.
“Özel askeri operasyon hedeflerimize ulaşmak için son çare olarak başlatıldı” diyen Kremlin Sözcüsü, konuşması şu sözlerle sonlandırdı:
Her savaş barış görüşmeleriyle sona erer. Bu ihtilaf ya askeri operasyon ya da barış görüşmeleriyle sonuçlanacak. Bizim için tüm hedeflerimize ulaşmaktan başka bir alternatif yok ve bunu kesinlikle yapacağız. Rusya barış sürecini hiçbir zaman terk etmedi ve hazır olduğunu ifade etti. Hem kendimiz hem de gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlama görevimiz var. Elbette barış süreci bizim açımızdan tercih edilir.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.