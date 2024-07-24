Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti

Her savaş barış görüşmeleriyle sona erer. Bu ihtilaf ya askeri operasyon ya da barış görüşmeleriyle sonuçlanacak. Bizim için tüm hedeflerimize ulaşmaktan başka bir alternatif yok ve bunu kesinlikle yapacağız. Rusya barış sürecini hiçbir zaman terk etmedi ve hazır olduğunu ifade etti. Hem kendimiz hem de gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlama görevimiz var. Elbette barış süreci bizim açımızdan tercih edilir.