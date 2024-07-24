Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Hayvanlar toplatılırsa doğanın dengesi bozulur
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:30
11 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
17:30
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
18:14
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
20:19
4 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
20:47
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/kremlin-zelenskiy-mesruiyetini-kesin-olarak-kaybetti-1086179400.html
Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti
Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti
Sputnik Türkiye
Başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T19:30+0300
2024-07-24T19:30+0300
ukrayna krizi
kremlin
moskova
dmitriy peskov
kiev
rusya
ukrayna
barış
barış görüşmeleri
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086179043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fb5ec1dd83c0da70e0c23ca97d3ee6d.jpg
“Bizim ve gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak, çıkarlarımızı güvence altına almak gibi bir görevimiz var” diyerek konuşmasına başlayan Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın açıklamasına atıfta bulunduğu açıklamasında, “Zelenskiy gayrimeşru ise ve Rusya ile müzakere etmeyi kendisine yasaklamışsa kiminle konuşacağız?” diye sordu.Elbette barış sürecinin Rusya için tercih edilen seçenek olduğuna dikkat çeken Peskov, askeri operasyonun Rusya’nın tüm endişeleri ve çağrılarının kesin şekilde reddedildikten sonra başladığını hatırlattı.“Özel askeri operasyon hedeflerimize ulaşmak için son çare olarak başlatıldı” diyen Kremlin Sözcüsü, konuşması şu sözlerle sonlandırdı:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/zelenskiy-acikladi-catismalar-mumkun-olan-en-kisa-zamanda-sona-ermeli-1086143679.html
moskova
kiev
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086179043_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8df70f259b0cdd18d5cd4537afa862d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, moskova, dmitriy peskov, kiev, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, vladimir zelenskiy
kremlin, moskova, dmitriy peskov, kiev, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, vladimir zelenskiy

Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti

19:30 24.07.2024
© AFP 2023 / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / Сергей Бобылев
Abone ol
Başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak kaybettiğini söylerken, Ukrayna’daki ihtilafın çözümü için barış sürecini ‘tercih edilen seçenek’ olarak niteledi.
Bizim ve gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak, çıkarlarımızı güvence altına almak gibi bir görevimiz var” diyerek konuşmasına başlayan Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın açıklamasına atıfta bulunduğu açıklamasında, “Zelenskiy gayrimeşru ise ve Rusya ile müzakere etmeyi kendisine yasaklamışsa kiminle konuşacağız?” diye sordu.
Elbette barış sürecinin Rusya için tercih edilen seçenek olduğuna dikkat çeken Peskov, askeri operasyonun Rusya’nın tüm endişeleri ve çağrılarının kesin şekilde reddedildikten sonra başladığını hatırlattı.
Özel askeri operasyon hedeflerimize ulaşmak için son çare olarak başlatıldı” diyen Kremlin Sözcüsü, konuşması şu sözlerle sonlandırdı:
Her savaş barış görüşmeleriyle sona erer. Bu ihtilaf ya askeri operasyon ya da barış görüşmeleriyle sonuçlanacak. Bizim için tüm hedeflerimize ulaşmaktan başka bir alternatif yok ve bunu kesinlikle yapacağız. Rusya barış sürecini hiçbir zaman terk etmedi ve hazır olduğunu ifade etti. Hem kendimiz hem de gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlama görevimiz var. Elbette barış süreci bizim açımızdan tercih edilir.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy açıkladı: Çatışmalar mümkün olan en kısa zamanda sona ermeli
Dün, 18:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала