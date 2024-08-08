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Öldü sanılan adam hurda toplarken bulundu: 'Gaiplik iptali ve miras talebinde bulunmayacağım'
Öldü sanılan adam hurda toplarken bulundu: 'Gaiplik iptali ve miras talebinde bulunmayacağım'
Sputnik Türkiye
İzmit’te ailesinin yanından 33 yıl önce ayrılan ve bir daha hiç haber alınamayan Kemal Demir isimli adam yıllar sonra ortaya çıktı. Manavgat'ta hurda toplarken... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T18:04+0300
2024-08-08T18:32+0300
yaşam
hurdacı
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ölü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada 3 tekerlekli araba ile hurdacılık yapan bir şahsı şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Üzerinde kimlik bulunmayan adamın beyanı doğrultusunda yapılan detaylı incelemede adının Kemal Demir olduğu belirlendi.Gaiplik kararı verildiDemir’in ailesi tarafından 33 yıldır arandığı 2013 yılında ise anne-babasının ölmesi ve kardeşlerinin veraset ilamı çıkartabilmek için Yalova’da Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gaiplik davası açtığı ortaya çıktı. Mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kemal Demir'in son kez ikamet ettiği Alanya’ya gönderdiği ve Alanya Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ise 28 Temmuz 2018 tarihinde gaiplik kararı verdiği belirlendi.JASAT ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakolu'na getirilen Kemal Demir, hakkında yapılan işlemlerin ardından ailesinin yanına dönmeyeceğini, yaşamını Manavgat’ta sürdüreceğini belirtmesi üzerine hurda aracının yanına geri götürüldü.'Deniz ve denizin havası beni buraya çekti'33 yıl önce 1991 yılında 17 yaşındayken İzmit’ten ayrılan, önce Bodrum’a, ardından Kuşadası’na giden ve çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Demir, hayat hikayesiyle ilgili "2002 yılında Manavgat’a geldim. Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat’ta kaldıktan sonra Alanya’ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat’a döndüm ve 15 yıldır Manavgat’ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dedi.'Ailemden kimseyi tanımıyorum, gaiplik iptali ve miras için mahkemeye gitmeyeceğim'33 yıldır ailesinin arama gereği duymadığını belirten Demir, kendisine anne -babasından kalan mirası da istemediğini şu sözlerle anlattı:Gaiplik kararı nedir?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre 'Kişinin hakkında gaiplik kararı verilmesi ölümün hukuki sonuçlarını doğurur.'Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.
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gaiplik kararı nedir, gaiplik nedir, gaiplik süresi
gaiplik kararı nedir, gaiplik nedir, gaiplik süresi

Öldü sanılan adam hurda toplarken bulundu: 'Gaiplik iptali ve miras talebinde bulunmayacağım'

18:04 08.08.2024 (güncellendi: 18:32 08.08.2024)
© İHA / ARİF KAPLAN-AW263143Herkes öldü sandı, hakkında gaiplik kararı bile çıktı, hurda toplarken bulundu
Herkes öldü sandı, hakkında gaiplik kararı bile çıktı, hurda toplarken bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© İHA / ARİF KAPLAN-AW263143
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İzmit’te ailesinin yanından 33 yıl önce ayrılan ve bir daha hiç haber alınamayan Kemal Demir isimli adam yıllar sonra ortaya çıktı. Manavgat'ta hurda toplarken JASAT ekipleri tarafından bulunan adamın hakkında gaiplik kararı alındığı belirlendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada 3 tekerlekli araba ile hurdacılık yapan bir şahsı şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Üzerinde kimlik bulunmayan adamın beyanı doğrultusunda yapılan detaylı incelemede adının Kemal Demir olduğu belirlendi.

Gaiplik kararı verildi

Demir’in ailesi tarafından 33 yıldır arandığı 2013 yılında ise anne-babasının ölmesi ve kardeşlerinin veraset ilamı çıkartabilmek için Yalova’da Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gaiplik davası açtığı ortaya çıktı. Mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kemal Demir'in son kez ikamet ettiği Alanya’ya gönderdiği ve Alanya Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ise 28 Temmuz 2018 tarihinde gaiplik kararı verdiği belirlendi.
JASAT ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakolu'na getirilen Kemal Demir, hakkında yapılan işlemlerin ardından ailesinin yanına dönmeyeceğini, yaşamını Manavgat’ta sürdüreceğini belirtmesi üzerine hurda aracının yanına geri götürüldü.

'Deniz ve denizin havası beni buraya çekti'

33 yıl önce 1991 yılında 17 yaşındayken İzmit’ten ayrılan, önce Bodrum’a, ardından Kuşadası’na giden ve çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Demir, hayat hikayesiyle ilgili "2002 yılında Manavgat’a geldim. Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat’ta kaldıktan sonra Alanya’ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat’a döndüm ve 15 yıldır Manavgat’ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dedi.

'Ailemden kimseyi tanımıyorum, gaiplik iptali ve miras için mahkemeye gitmeyeceğim'

33 yıldır ailesinin arama gereği duymadığını belirten Demir, kendisine anne -babasından kalan mirası da istemediğini şu sözlerle anlattı:

"Ben geçmişime dair anne ve babamdan başka bir şey hatırlamıyorum. Onlar da ölmüşler. Ailemden kimseyi tanımıyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdürmeye devam edeceğim."

Gaiplik kararı nedir?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre 'Kişinin hakkında gaiplik kararı verilmesi ölümün hukuki sonuçlarını doğurur.'
Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.
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