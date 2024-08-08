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Bir rekor daha geldi: Temmuz tarihin en sıcak ikinci ayı oldu
Bir rekor daha geldi: Temmuz tarihin en sıcak ikinci ayı oldu
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında ölçülen sıcaklıklar geçen yılın temmuz ayında kırılan rekorun çok az gerisinde kaldı. Rekor sıcaklıklar okyanus ve deniz sıcaklıklarını da... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen iklim izleme servisi olan Copernicus'un, Perşembe günü yayınladığı verilere göre geçen Temmuz hava sıcaklığının ortalaması 16.91 santigrat derece olması ile küresel tarihin en sıcak ikinci ayının yaşandığını bildirdi. Kayıtlara geçen en sıcak ay olan Temmuz 2023 ile aradaki fark çok az. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde sıcaklık 16.95 santigrat derece çıkmıştı."Kayıtlara geçen en sıcak iki günü gördük. Bu sebeple Temmuz ayındaki sıcaklıklar rekor seviyesine ulaştı. Her ne kadar ayın genel ortalaması Temmuz 2023'ten biraz düşük olsa da" diye açıklıyor Copernicus'ta bir iklim bilimci olan Julien Nicolas.Sıcak hava dalgaları okyanus ve deniz suyunu da etkiliyorDenizde oluşan sıcak hava dalgaları, okyanus sıcaklığında uzun bir süre boyunca aşırı artışlar olarak tanımlanıyor ve iklim değişikliğiyle birlikte daha da sık görülüyorlar.Akdeniz'de suyun sıcaklığı 30 santigrat derece civarında seyrediyor, Copernicus'a göre ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı son bir yıldır artışta.Geçen haftalarda, Doğu Akdeniz'in kıyı bölgelerinde sıcaklıklar yükseldi. 5 Ağustos'ta yapılan ölçümlere göre sıcaklık 27.35 santigrat dereceleri buldu. İspanya'nın hava durumu portalı olan eltiempo.es'e göre, bu hava sıcaklığı normalden 1.98 santigrat derece daha yüksek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/iklim-krizinin-bir-diger-problemi-dunya-capinda-kene-vakalarinda-artis-1086575351.html
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sıcaklık haberleri, sıcaklık, iklim değişikliği, iklim nedir, akdeniz iklimi, iklim bilimci, copernicus
sıcaklık haberleri, sıcaklık, iklim değişikliği, iklim nedir, akdeniz iklimi, iklim bilimci, copernicus

Bir rekor daha geldi: Temmuz tarihin en sıcak ikinci ayı oldu

10:39 08.08.2024
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AA
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Temmuz ayında ölçülen sıcaklıklar geçen yılın temmuz ayında kırılan rekorun çok az gerisinde kaldı. Rekor sıcaklıklar okyanus ve deniz sıcaklıklarını da etkilemekte.
Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen iklim izleme servisi olan Copernicus'un, Perşembe günü yayınladığı verilere göre geçen Temmuz hava sıcaklığının ortalaması 16.91 santigrat derece olması ile küresel tarihin en sıcak ikinci ayının yaşandığını bildirdi. Kayıtlara geçen en sıcak ay olan Temmuz 2023 ile aradaki fark çok az. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde sıcaklık 16.95 santigrat derece çıkmıştı.
"Kayıtlara geçen en sıcak iki günü gördük. Bu sebeple Temmuz ayındaki sıcaklıklar rekor seviyesine ulaştı. Her ne kadar ayın genel ortalaması Temmuz 2023'ten biraz düşük olsa da" diye açıklıyor Copernicus'ta bir iklim bilimci olan Julien Nicolas.

Sıcak hava dalgaları okyanus ve deniz suyunu da etkiliyor

Denizde oluşan sıcak hava dalgaları, okyanus sıcaklığında uzun bir süre boyunca aşırı artışlar olarak tanımlanıyor ve iklim değişikliğiyle birlikte daha da sık görülüyorlar.
Akdeniz'de suyun sıcaklığı 30 santigrat derece civarında seyrediyor, Copernicus'a göre ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı son bir yıldır artışta.
Geçen haftalarda, Doğu Akdeniz'in kıyı bölgelerinde sıcaklıklar yükseldi. 5 Ağustos'ta yapılan ölçümlere göre sıcaklık 27.35 santigrat dereceleri buldu. İspanya'nın hava durumu portalı olan eltiempo.es'e göre, bu hava sıcaklığı normalden 1.98 santigrat derece daha yüksek.
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