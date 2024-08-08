https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/lukasenkodan-bdtye-karsi-hibrit-savas-aciklamasi-her-birimiz-renkli-devrim-yasadik-1086632750.html

Lukaşenko'dan 'BDT'ye karşı hibrit savaş' açıklaması: Her birimiz renkli devrim yaşadık

Lukaşenko'dan 'BDT'ye karşı hibrit savaş' açıklaması: Her birimiz renkli devrim yaşadık

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko'dan BDT ülkelerinin Batı tarafından açılan hibrit savaşa maruz kaldığı açıklaması geldi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T14:21+0300

2024-08-08T14:21+0300

2024-08-08T14:21+0300

dünya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

bdt

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

bdt ülkeleri

hibrit savaş

abd

nato

batı

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine karşı hibrit savaş yürüttüğünü belirtti.BDT İçişleri Bakanları Toplantısı'nın katılımcılarına hitap eden Lukaşenko, BDT ülkelerinin içinde olduğu duruma ilişkin konuştu.Lukaşenko, "Halkarımıza karşı daimi bir hibrit savaş yürütülüyor. BDT ülkelerinden her biri, bir 'renkli devrim', bir başka deyişle devlet darbesi girişimi yaşadı" ifadelerini kullandı.BDT ülkelerini birbirine düşürmeye ve içeriden parçalamaya yönelik girişimler olduğunu kaydeden Lukaşenko, bu girişimlerin hukuk dışı, tek taraflı ekonomik yaptırımlar da dahil çeşitli yöntemlerle gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Daha önce Rusya da, ABD ve NATO müttefiklerinin Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü kaydetmiş ve bunun nükleer güçler arasında doğrudan çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bdt ülkeleri, hibrit savaş, abd, nato, batı, batılı ülkeler