https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kursk-bolgesinde-tansiyon-hala-yuksek-rus-ordusu-ve-fsb-sinirdaki-ukraynali-gucleri-vuruyor-1086629167.html

Kursk Bölgesi'nde tansiyon hala yüksek: Rus ordusu ve FSB, sınırdaki Ukraynalı güçleri vuruyor

Kursk Bölgesi'nde tansiyon hala yüksek: Rus ordusu ve FSB, sınırdaki Ukraynalı güçleri vuruyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı güçlerin sınırdaki Kursk Bölgesi'ne sızma girişimleri bastırılırken Rus ordusu, çatışma bölgesi civarında konuşlanmaya devam eden Ukrayna askerlerini... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T12:52+0300

2024-08-08T12:52+0300

2024-08-08T12:52+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rusya ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı 'Sever' (Kuzey) askeri grubu ile Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Kursk Bölgesi'nin sınırdaki Sucenskiy ve Korenevskiy mevkilerinde bulunan Ukraynalı birlikleri imha etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.Son 24 saat içinde sınırdaki askeri birliklerin sınır muhafızları, takviye birlikler ve yedek askerlerle birlikte havadan taarruz düzenleyerek, füze ve topçu ateşi açarak düşmanın ilerleyişini engellediğini belirten bakanlık, Ukrayna ordusuna ait tespit edilen asker ve teçhizat yığınaklarının imha edildiğini bildirdi.Bakanlık, söz konusu faaliyetlerle Ukraynalı birliklerin Kursk Bölgesi derinlerine inme girişimlerinin önüne geçildiğini vurguladı.Bakanlık, Sumi Bölgesi'nde ilerleyen Ukraynalı birliklere hava atışları gerçekleştirildiğini de aktararak "Son bir gün içinde düşman, yaklaşık 400 askeri personel ile 1 tank, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 piyade aracı ve 24 'Kozak' zırhlı muharebe aracı da dahil 32 adet zırhlı araç kaybetti" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Kursk istikametindeki çatışmaların başından beri düşmanın toplam kayıplarının 660 askeri personel ve 82 zırhlı araç olarak gerçekleştiğini de bildirdi.Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlık birlikleri imha etmeye yönelik operasyonun sürdüğünü ekledi.

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