https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kara-pazartesi-abdyi-ezdi-dunyanin-en-guclu-ekonomisinin-resesyon-olasiliginda-ani-sicrama-1086622065.html

'Kara pazartesi' ABD'yi ezdi: 'Dünyanın en güçlü ekonomisinin' resesyon olasılığında ani sıçrama

'Kara pazartesi' ABD'yi ezdi: 'Dünyanın en güçlü ekonomisinin' resesyon olasılığında ani sıçrama

Sputnik Türkiye

Pazartesi günü gerçekleşen para piyasalarındaki ani düşüş sonrası Amerika Birleşik Devletleri resesyon ihtimallerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs’ın... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T10:06+0300

2024-08-08T10:06+0300

2024-08-08T10:14+0300

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ABD’de cuma günü açıklanan istihdam verisi raporları küresel para piyasasını olumsuz yönde etkiledi. İş gücü istihdamı Temmuz ayında 175 bin beklenirken 114 bin kişi arttı. Bu veri ekonomide durgunluk endişelerini beraberinde getirdi.ABD’de iş gücü kaybı sinyal veriyorJPMorgan Bankası'nın ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e çıktı. Ekonomistler “ABD’den gelen haberler işgücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayııflamaya ve işgücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.FED faizi düşebilirFED'in faizi “yüksek seviyede uzun süre koruması” senaryosunu yüzde 50 ihtimal olarak gören JPMorgan bu ihtimali yüzde 30’a düşürdü.ABD’de resesyon ihtimali arttıEnflasyon ihtimalinin düşmesi ile JPMorgan eylülde ve kasımda yarım yüzde puan faiz indirimi bekliyor. Bankanın 2025’in ikinci yarısında ABD'de resesyon yaşanması beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde.Kara Pazartesi nedir?Kara Pazartesi tanımı para piyasalarına 19 Ekim 1987'de tarihinde girdi. Dünya borsalarının ani bir şekilde büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne Kara Pazartesi ismi verilmiştir.1987 yılında yaşanan olayda düşüş Hong Kong borsasında başladı, sırası ile Avrupa borsaları ve ABD borsalarında yaşandı. ABD Dow Jones Borsası 508 puanlık düşüşle %22.6 değer yitirdi. Asya borsasında Hong Kong %45.8, Avustralya'da %41.8, İspanya'da %31, Birleşik Krallık'ta %26.4, ABD'de %22.68, Kanada'da %22.5 değer kaybederken, Yeni Zelanda'da %60'lık düşüşün geri alınması yıllar aldı.Kara Pazartesi, bir günde borsaların tüm zamanların en çok değer yitirdiği gündür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-simsekten-kara-pazartesi-icin-panik-atak-yorumu-kuresel-krizden-turkiye-etkilenir-mi-1086537998.html

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