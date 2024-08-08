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'Kara pazartesi' ABD'yi ezdi: 'Dünyanın en güçlü ekonomisinin' resesyon olasılığında ani sıçrama
'Kara pazartesi' ABD'yi ezdi: 'Dünyanın en güçlü ekonomisinin' resesyon olasılığında ani sıçrama
Sputnik Türkiye
Pazartesi günü gerçekleşen para piyasalarındaki ani düşüş sonrası Amerika Birleşik Devletleri resesyon ihtimallerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs’ın... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T10:06+0300
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ABD’de cuma günü açıklanan istihdam verisi raporları küresel para piyasasını olumsuz yönde etkiledi. İş gücü istihdamı Temmuz ayında 175 bin beklenirken 114 bin kişi arttı. Bu veri ekonomide durgunluk endişelerini beraberinde getirdi.ABD’de iş gücü kaybı sinyal veriyorJPMorgan Bankası'nın ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e çıktı. Ekonomistler “ABD’den gelen haberler işgücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayııflamaya ve işgücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.FED faizi düşebilirFED'in faizi “yüksek seviyede uzun süre koruması” senaryosunu yüzde 50 ihtimal olarak gören JPMorgan bu ihtimali yüzde 30’a düşürdü.ABD’de resesyon ihtimali arttıEnflasyon ihtimalinin düşmesi ile JPMorgan eylülde ve kasımda yarım yüzde puan faiz indirimi bekliyor. Bankanın 2025’in ikinci yarısında ABD'de resesyon yaşanması beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde.Kara Pazartesi nedir?Kara Pazartesi tanımı para piyasalarına 19 Ekim 1987'de tarihinde girdi. Dünya borsalarının ani bir şekilde büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne Kara Pazartesi ismi verilmiştir.1987 yılında yaşanan olayda düşüş Hong Kong borsasında başladı, sırası ile Avrupa borsaları ve ABD borsalarında yaşandı. ABD Dow Jones Borsası 508 puanlık düşüşle %22.6 değer yitirdi. Asya borsasında Hong Kong %45.8, Avustralya'da %41.8, İspanya'da %31, Birleşik Krallık'ta %26.4, ABD'de %22.68, Kanada'da %22.5 değer kaybederken, Yeni Zelanda'da %60'lık düşüşün geri alınması yıllar aldı.Kara Pazartesi, bir günde borsaların tüm zamanların en çok değer yitirdiği gündür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-simsekten-kara-pazartesi-icin-panik-atak-yorumu-kuresel-krizden-turkiye-etkilenir-mi-1086537998.html
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'Kara pazartesi' ABD'yi ezdi: 'Dünyanın en güçlü ekonomisinin' resesyon olasılığında ani sıçrama

10:06 08.08.2024 (güncellendi: 10:14 08.08.2024)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSABD- Borsalar- Ekonomi
ABD- Borsalar- Ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Pazartesi günü gerçekleşen para piyasalarındaki ani düşüş sonrası Amerika Birleşik Devletleri resesyon ihtimallerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs’ın ardından JPMorgan da ABD resesyon ihtimalinin arttığı görüşünü paylaştı.
ABD’de cuma günü açıklanan istihdam verisi raporları küresel para piyasasını olumsuz yönde etkiledi. İş gücü istihdamı Temmuz ayında 175 bin beklenirken 114 bin kişi arttı. Bu veri ekonomide durgunluk endişelerini beraberinde getirdi.

ABD’de iş gücü kaybı sinyal veriyor

JPMorgan Bankası'nın ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e çıktı. Ekonomistler “ABD’den gelen haberler işgücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayııflamaya ve işgücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.

FED faizi düşebilir

FED'in faizi “yüksek seviyede uzun süre koruması” senaryosunu yüzde 50 ihtimal olarak gören JPMorgan bu ihtimali yüzde 30’a düşürdü.

ABD’de resesyon ihtimali arttı

Enflasyon ihtimalinin düşmesi ile JPMorgan eylülde ve kasımda yarım yüzde puan faiz indirimi bekliyor. Bankanın 2025’in ikinci yarısında ABD'de resesyon yaşanması beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde.

Kara Pazartesi nedir?

Kara Pazartesi tanımı para piyasalarına 19 Ekim 1987'de tarihinde girdi. Dünya borsalarının ani bir şekilde büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne Kara Pazartesi ismi verilmiştir.
1987 yılında yaşanan olayda düşüş Hong Kong borsasında başladı, sırası ile Avrupa borsaları ve ABD borsalarında yaşandı. ABD Dow Jones Borsası 508 puanlık düşüşle %22.6 değer yitirdi. Asya borsasında Hong Kong %45.8, Avustralya'da %41.8, İspanya'da %31, Birleşik Krallık'ta %26.4, ABD'de %22.68, Kanada'da %22.5 değer kaybederken, Yeni Zelanda'da %60'lık düşüşün geri alınması yıllar aldı.
Kara Pazartesi, bir günde borsaların tüm zamanların en çok değer yitirdiği gündür.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten 'kara pazartesi' için 'panik atak' yorumu: Küresel krizden Türkiye etkilenir mi?
6 Ağustos, 11:47
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