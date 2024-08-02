https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/fransa-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisi-yapti-1086449783.html

Fransa, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

Fransa, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından bölgede yükselmesi muhtemel askeri gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarına... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T18:21+0300

2024-08-02T18:21+0300

2024-08-02T18:23+0300

dünya

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

iran

ismail haniye

seyahat uyarısı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.Uyarıda, Haniye'nin suikasta uğramasının ardından İsrail ile İran arasında askeri gerilim yaşanma riskinin ciddi olması nedeniyle İran'daki Fransız vatandaşlarına bu ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri istendi.İran topraklarının tamamının seyahat uyarısı için kırmızı seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, "Fransız vatandaşlarının, hangi gerekçeyle olursa olsun, İran'a gitmemeleri resmi olarak tavsiye ediliyor" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/singapur-havayollarindan-iran-hava-sahasini-karari-rotalarimizi-gerektigi-gibi-ayarlayacagiz-1086449463.html

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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, iran, ismail haniye, seyahat uyarısı