https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/fransa-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisi-yapti-1086449783.html
Fransa, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı
Fransa, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Fransa, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından bölgede yükselmesi muhtemel askeri gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarına... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T18:21+0300
2024-08-02T18:21+0300
2024-08-02T18:23+0300
dünya
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
iran
ismail haniye
seyahat uyarısı
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.Uyarıda, Haniye'nin suikasta uğramasının ardından İsrail ile İran arasında askeri gerilim yaşanma riskinin ciddi olması nedeniyle İran'daki Fransız vatandaşlarına bu ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri istendi.İran topraklarının tamamının seyahat uyarısı için kırmızı seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, "Fransız vatandaşlarının, hangi gerekçeyle olursa olsun, İran'a gitmemeleri resmi olarak tavsiye ediliyor" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/singapur-havayollarindan-iran-hava-sahasini-karari-rotalarimizi-gerektigi-gibi-ayarlayacagiz-1086449463.html
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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, iran, ismail haniye, seyahat uyarısı
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, iran, ismail haniye, seyahat uyarısı
Fransa, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı
18:21 02.08.2024 (güncellendi: 18:23 02.08.2024)
Fransa, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından bölgede yükselmesi muhtemel askeri gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.
Uyarıda, Haniye'nin suikasta uğramasının ardından İsrail ile İran arasında askeri gerilim yaşanma riskinin ciddi olması nedeniyle İran'daki Fransız vatandaşlarına bu ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri istendi.
İran topraklarının tamamının seyahat uyarısı için kırmızı seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, "Fransız vatandaşlarının, hangi gerekçeyle olursa olsun, İran'a gitmemeleri resmi olarak tavsiye ediliyor" ifadesi kullanıldı.