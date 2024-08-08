https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/cenk-ergunun-ucus-bilgilerinin-paylasilmasina-sorusturma-futbolcularin-ucus-bilgisini-de-paylasmis-1086635014.html
Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma: Futbolcuların uçuş bilgisini de paylaşmış
Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma: Futbolcuların uçuş bilgisini de paylaşmış
Sputnik Türkiye
Galatasaray Spor Kulübü Sportif Direktörü Ergün'ün uçuş bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili Ergün'ün suç duyurusunda bulunması sonrası... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T14:49+0300
2024-08-08T14:49+0300
2024-08-08T14:49+0300
türkiye
cenk ergün
uçuş
bilgi
soruşturma
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Galatasaray Spor Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün, sosyal medya platformu X'te kendisine ait uçuş bilgilerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu dilekçesinde, Ergün'ün halen Galatasaray'ın sportif direktörü olarak görev yaptığı, işi gereği sık sık yurt dışına seyahat ettiği ifade edildi.Dilekçede, Ergün'ün 16 Temmuz'da yurtdışından Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada, henüz uçağa binmeden uçak bilgisi ve koltuk numarasının, kimliği bilinmeyen bir kullanıcı tarafından ifşa edildiği kaydedildi.Söz konusu bilgilerin paylaşıldığı saatin gece yarısı olduğuna dikkati çekilen dilekçede, aynı hesabı kullanan kişinin daha önce futbolcular Yusuf Demir, Milot Rashica ve Patrick van Aanholt'un da uçak ve koltuk bilgilerini paylaştığı aktarıldı.Koltuk numarasına kadar bilgileri yayıldıDilekçede, Ergün'ün daha önce de uçuş bilgilerinin paylaşıldığı ancak ilk kez söz konusu paylaşımda koltuk numarasına kadar bilgilerinin yayıldığı vurgulandı.Cenk Ergün'ün transfer sezonunda pek çok hakaret ve tehdide maruz kaldığı belirtilen dilekçede, bilgilerinin paylaşılmasının kendisi ve ailesi tarafından endişeyle karşılandığı ifade edildi.Dilekçede, söz konusu hesabı kullanan kişinin tespit edilerek, 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' ile 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerini paylaşan hesabı, Abdurrahman B. isimli kişinin kullandığını tespit edildi.Şüpheli Abdurrahman B, ifadesinin alınması için savcılığa çağırıldı.
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cenk ergün kimdir, cenk ergün galatasaray, cenk ergün transferler
cenk ergün kimdir, cenk ergün galatasaray, cenk ergün transferler
Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma: Futbolcuların uçuş bilgisini de paylaşmış
Galatasaray Spor Kulübü Sportif Direktörü Ergün'ün uçuş bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili Ergün'ün suç duyurusunda bulunması sonrası soruşturma başlatıldı. Paylaşımı yapan hesap sahibinin daha önce Yusuf Demir, Milot Rashica ve Patrick van Aanholt'un da uçuş bilgilerini paylaştığı ortaya çıktı.
Galatasaray Spor Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün, sosyal medya platformu X'te kendisine ait uçuş bilgilerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde, Ergün'ün halen Galatasaray'ın sportif direktörü olarak görev yaptığı, işi gereği sık sık yurt dışına seyahat ettiği ifade edildi.
Dilekçede, Ergün'ün 16 Temmuz'da yurtdışından Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada, henüz uçağa binmeden uçak bilgisi ve koltuk numarasının, kimliği bilinmeyen bir kullanıcı tarafından ifşa edildiği kaydedildi.
Söz konusu bilgilerin paylaşıldığı saatin gece yarısı olduğuna dikkati çekilen dilekçede, aynı hesabı kullanan kişinin daha önce futbolcular Yusuf Demir, Milot Rashica ve Patrick van Aanholt'un da uçak ve koltuk bilgilerini paylaştığı aktarıldı.
Koltuk numarasına kadar bilgileri yayıldı
Dilekçede, Ergün'ün daha önce de uçuş bilgilerinin paylaşıldığı ancak ilk kez söz konusu paylaşımda koltuk numarasına kadar bilgilerinin yayıldığı vurgulandı.
Cenk Ergün'ün transfer sezonunda pek çok hakaret ve tehdide maruz kaldığı belirtilen dilekçede, bilgilerinin paylaşılmasının kendisi ve ailesi tarafından endişeyle karşılandığı ifade edildi.
Dilekçede, söz konusu hesabı kullanan kişinin tespit edilerek, 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' ile 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerini paylaşan hesabı, Abdurrahman B. isimli kişinin kullandığını tespit edildi.
Şüpheli Abdurrahman B, ifadesinin alınması için savcılığa çağırıldı.