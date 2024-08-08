https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bakan-tunc-acikladi-968-yeni-mahkeme-kuruluyor-1086632380.html
Bakan Tunç açıkladı: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç açıkladı: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müstemir yetki kararnamesiyle 968 yeni mahkeme kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Söz konusu mahkemelerin 574'ü hukuk... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T14:20+0300
2024-08-08T14:20+0300
2024-08-08T14:21+0300
türkiye
mahkeme
yılmaz tunç
yeni
tutuklu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca tamamlanan müstemir yetki çalışmaları kapsamında 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede hakimlere ilişkin müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.Bu kapsamda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldığını, yeni mahkemelerin kurulmasına da karar verildiği belirten Tunç, "574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/robloxa-getirilen-erisim-yasaginin-nedeni-aciklandi-1086610184.html
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mahkeme, yılmaz tunç, yeni, tutuklu
mahkeme, yılmaz tunç, yeni, tutuklu
Bakan Tunç açıkladı: 968 yeni mahkeme kuruluyor
14:20 08.08.2024 (güncellendi: 14:21 08.08.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müstemir yetki kararnamesiyle 968 yeni mahkeme kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Söz konusu mahkemelerin 574'ü hukuk mahkemesi olacağı belirtildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca tamamlanan müstemir yetki çalışmaları kapsamında 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede hakimlere ilişkin müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.
Bu kapsamda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldığını, yeni mahkemelerin kurulmasına da karar verildiği belirten Tunç, "574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.