https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/-tom-hardyden-yusuf-dikece-gercek-efsane-1086590844.html

Tom Hardy'den Yusuf Dikeç'e: 'Gerçek efsane'

Tom Hardy'den Yusuf Dikeç'e: 'Gerçek efsane'

Sputnik Türkiye

2024 Paris Olimpiyatlarında ekipmansız yaptığı havalı tabanca atışı yarışlarında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in sosyal medyadaki popülerliği Hollywood'a... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T16:17+0300

2024-08-07T16:17+0300

2024-08-07T16:17+0300

yaşam

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

yusuf dikeç

hollywood

hollywood

tom hardy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086419594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fa6f2243b698244c6c664e18fb292ef.jpg

Dünyanın gündeminde olan 2024 Paris Olimpiyatlarının ilgi çeken sporcularından biri olan Yusuf Dikeç'in namı Hollywood'a uzandı. Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'nin ilk atıcılık madalyasını kazanmıştı. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Dikeç, Hollywood oyuncusu Tom Hardy tarafından takip ediliyor.Ünlü oyuncu Hardy, Instagram hikayesinde Yusuf Dikeç'in resmini paylaşarak, "Bu sene izlenilecek birçok inanılmaz an oldu. Gerçek efsaneler" mesajı paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunya-onu-cok-sevdi-birakmiyor-elon-musktan-bir-yusuf-dikec-paylasimi-daha-1086533468.html

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf dikeç, paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyatları, spor, tom hardy, havalı tabanca, hollywood