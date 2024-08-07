https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/-tom-hardyden-yusuf-dikece-gercek-efsane-1086590844.html
Tom Hardy'den Yusuf Dikeç'e: 'Gerçek efsane'
Tom Hardy'den Yusuf Dikeç'e: 'Gerçek efsane'
Sputnik Türkiye
2024 Paris Olimpiyatlarında ekipmansız yaptığı havalı tabanca atışı yarışlarında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in sosyal medyadaki popülerliği Hollywood'a... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:17+0300
2024-08-07T16:17+0300
2024-08-07T16:17+0300
yaşam
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
yusuf dikeç
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tom hardy
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Dünyanın gündeminde olan 2024 Paris Olimpiyatlarının ilgi çeken sporcularından biri olan Yusuf Dikeç'in namı Hollywood'a uzandı. Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'nin ilk atıcılık madalyasını kazanmıştı. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Dikeç, Hollywood oyuncusu Tom Hardy tarafından takip ediliyor.Ünlü oyuncu Hardy, Instagram hikayesinde Yusuf Dikeç'in resmini paylaşarak, "Bu sene izlenilecek birçok inanılmaz an oldu. Gerçek efsaneler" mesajı paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/dunya-onu-cok-sevdi-birakmiyor-elon-musktan-bir-yusuf-dikec-paylasimi-daha-1086533468.html
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yusuf dikeç, paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyatları, spor, tom hardy, havalı tabanca, hollywood
yusuf dikeç, paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyatları, spor, tom hardy, havalı tabanca, hollywood
Tom Hardy'den Yusuf Dikeç'e: 'Gerçek efsane'
2024 Paris Olimpiyatlarında ekipmansız yaptığı havalı tabanca atışı yarışlarında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in sosyal medyadaki popülerliği Hollywood'a kadar uzandı. Ünlü oyuncu Tom Hardy, Instagram hesabından Dikeç'in fotoğrafını paylaşıp olimpiyatlarda yarışan atletleri kutladı.
Dünyanın gündeminde olan 2024 Paris Olimpiyatlarının ilgi çeken sporcularından biri olan Yusuf Dikeç'in namı Hollywood'a uzandı.
Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'nin ilk atıcılık madalyasını kazanmıştı. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Dikeç, Hollywood oyuncusu Tom Hardy tarafından takip ediliyor.
Ünlü oyuncu Hardy, Instagram hikayesinde Yusuf Dikeç'in resmini paylaşarak, "Bu sene izlenilecek birçok inanılmaz an oldu. Gerçek efsaneler" mesajı paylaştı.