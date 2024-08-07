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TÜİK'ten enflasyon hesabına ilişkin açıklama: 'İçinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlık'
TÜİK'ten enflasyon hesabına ilişkin açıklama: 'İçinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlık'
Sputnik Türkiye
TÜİK; enflasyon verilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve "içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T09:58+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bilimsel açıdan TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi.TÜİK'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-olumlu-sonuclarini-almaya-devam-ediyoruz-1086505176.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, yoksulluk, fahiş fiyat
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, yoksulluk, fahiş fiyat

TÜİK'ten enflasyon hesabına ilişkin açıklama: 'İçinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlık'

09:58 07.08.2024 (güncellendi: 10:33 07.08.2024)
© AATürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA
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TÜİK; enflasyon verilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve "içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bilimsel açıdan TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi.
TÜİK'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bunun yanı sıra, ilgili köşe yazarı tarafından yapılan hesaplama özellikle bir temel başlık altında birden fazla maddenin ve madde çeşidinin bulunduğu durumlarda tamamen hatalı çıkarımlara neden olmaktadır. Örneğin, “06212-Doktor muayene ücreti” temel başlığı için de bu durum geçerlidir. Bu temel başlık, “Muayene katılım payı (Devlet, Uzman Dr.)”, “Doktor muayene ücreti (Özel, Uzman Dr.)”, “İlaç katılım payı” ve “Doktor muayene ücreti (Muayenehane, Uzman Dr.)” gibi bireylerin bütçelerinde farklı harcama paylarına sahip madde çeşitlerinden oluşmaktadır. Devlet hastanesi muayene katılım ve ilaç katkı payları, doktor muayene ücreti (özel hastane) ve doktor muayene ücreti (muayenehane) gibi diğer ürün çeşitlerine oranla daha yüksek harcama paylarına sahiptir. Öte yandan, ilgili temel başlık düzeyinde hesaplanan fiyat ve değişim oranı matematiksel olarak yalnızca uzman doktor muayene ücretindeki değişimi ifade etmemektedir. Dolayısıyla, ilgili köşe yazarının, devlet ve özel sektör tarafından sunulan ilgili sağlık hizmetlerinin tamamı aynı fiyat düzeyinde değişim göstermişçesine toplulaştırılarak hesapladığı ve sözde TÜİK’e ait madde fiyatları gibi açıkladığı rakamlar hatalı yaklaşımlar barındırmaktadır. Bu tür manipülasyonlara mahal verilmemesi adına dünyanın önde gelen ülkelerinin hiçbirinde madde düzeyinde tüm fiyatlar hesaplanmamakta ve yayımlanmamaktadır. İlgili köşe yazarı tarafından eksik ve yanıltıcı bilgiler üretilerek madde fiyatı sonuçlarına ulaşılmaya çalışılması neticesinde ortaya çıkan tartışmalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler, EFTA ülkeleri, ABD ve Kanada’da olduğu gibi seçilmiş homojen maddeler haricinde kalan ürünlerin fiyatlarının yayımlanmaması kararının ne denli isabetli bir karar olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK, enflasyon hesaplamalarında yenilikçi veri toplama yöntemleri kullanarak maliyetleri düşürmeyi ve cevaplayıcı yükünü azaltmayı hedeflemektedir. Barkod tarama ve web kazıma yöntemleri, geleneksel veri toplama yöntemlerine göre birçok avantaj sunmaktadır. Birçok ülke, TÜFE hesaplamalarında barkod tarama ve web kazıma yöntemlerini kullanarak daha güncel ve geniş veri setlerine ulaşmayı hedeflemektedir. Türkiye de bu uluslararası trendi takip ederek, istatistik üretiminde modern teknolojilerin kullanımını artırmaktadır. Bu bağlamda, son dönemde atılan adımlarla TÜİK'in veri toplama ve analiz süreçleri uluslararası standartlara daha da uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, bazı haberlerde barkod tarama ve web kazıma verilerinin kullanımının Eurostat tarafından önerilmediği ve bu yöntemlerin güvenilir olmadığına dair iddialar yer almaktadır.""

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz'
5 Ağustos, 10:44
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