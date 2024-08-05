https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-olumlu-sonuclarini-almaya-devam-ediyoruz-1086505176.html
Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz'
Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem enflasyondaki düşüş daha çok... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T10:44+0300
2024-08-05T10:44+0300
2024-08-05T12:38+0300
ekonomi
mehmet şimşek
enflasyon
ekonomi
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı arttığını vurguladı. Şimşek, "Yıllık enflasyon hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1086503451.html
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mehmet şimşek, enflasyon, ekonomi
mehmet şimşek, enflasyon, ekonomi
Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz'
10:44 05.08.2024 (güncellendi: 12:38 05.08.2024)
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Bakan Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı arttığını vurguladı. Şimşek, "Yıllık enflasyon hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.