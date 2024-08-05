https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-olumlu-sonuclarini-almaya-devam-ediyoruz-1086505176.html

Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz'

Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem enflasyondaki düşüş daha çok... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T10:44+0300

2024-08-05T10:44+0300

2024-08-05T12:38+0300

ekonomi

mehmet şimşek

enflasyon

ekonomi

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı arttığını vurguladı. Şimşek, "Yıllık enflasyon hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1086503451.html

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mehmet şimşek, enflasyon, ekonomi