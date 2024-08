https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/okan-buruk-kerem-ve-kohn-bizim-oyuncumuz-ve-bizimle-devam-edecekler-1086607979.html

Okan Buruk: Kerem ve Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler

Okan Buruk: Kerem ve Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, transferleri gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün takımda kalacağını belirterek, "Hem Kerem hem de Köhn bizim... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T20:37+0300

2024-08-07T20:37+0300

2024-08-07T20:37+0300

okan buruk

spor

futbol

galatasaray

galatasaray lisesi

galatasaray sk

trendyol süper lig

beşiktaş

beşiktaş

kerem aktürkoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073180348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c62cdc0af2bcbc694fd9da1355408f2.jpg

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezondan daha güçlü olacaklarını söyledi.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk; Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve transfere ilişkin bilgi verdi.Süper Kupa'da alınan sonucun ligde belirleyici olmayacağını Beşiktaş maçından önce de ifade ettiğini dile getiren Buruk, "Sezon başında 2 takım da hazır değildi. İlk resmi maçımızdı. Şimdi lig başlıyor ve aradan 1 hafta geçti. Bizim için transfer dönemi senenin zor kısmı diyoruz ama 5 oyuncu milli takımdaydı. Bunlar bizim için çok değerli oyuncular. Bu oyuncuları, döndükten 10 gün sonra maça çıkardık. Bu oyuncular 12 aya yakın antrenman yaptılar ve maç oynadılar. Onun üstüne sadece 2 hafta dinlenip tekrar başladılar. Onların adaptasyon sorunları, bizim sezon başı daha yüksek tempoda çalışmamız sebebiyle yüzde yüz hazır olmuyorsunuz. Sezon başını en düşük kayıpla geçmek gerekiyor. Şu anda daha da hazır olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.'Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz'Beşiktaş maçındaki sonucun kendilerini çok üzdüğünü ve yaraladığını anlatan Buruk, şöyle devam etti:'Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle'Okan Buruk, transferleri gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün takımda kalacağını belirtti.Transfer döneminde teklifler gelebildiğini ve bunun normal olduğunu aktaran Buruk, "Oyuncularımızla ilgilenenler ve bizim ilgilendiklerimiz oluyor. Transfer döneminde hep teklifler olacak. Bizim de başka takımlarla görüştüğümüz teklifler oluyor. Transfer sezonu bitene kadar bunları hep yaşayacağız. Hem Kerem hem de Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler. Tabii bir gelişme olursa burada en doğru kararı verecek olan kulübümüz. Şu an oyuncularımız bizimle, cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak bu maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi benim için hep zorlu geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra, kadro netleştikten sonra performanslar daha yukarı gidiyor. O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor. Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle" diye konuştu.Zaha açıklaması: 'Teknik açıklamaları belki de daha az yapmak lazım'Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından oyuncusu Zaha'ya ilişkin yaptığı teknik açıklamaların yanlış yöne çekildiğini dile getirdi.'Oyuncularımızın maçtan çıkarken ufak tefek tepkileri olabilir'Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun teknik heyet aleyhine tepki gösterdiğine ilişkin haberlere de açıklık getirdi.Soyunma odasında yaşananlara ilişkin birçok iddianın ortaya atıldığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:Okan Buruk, transfer çalışmaları konusunda ise "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz. Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz. Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruktan-transfer-aciklamasi-1086268132.html

beşiktaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan buruk, futbol, galatasaray, galatasaray lisesi, galatasaray sk, trendyol süper lig, beşiktaş, beşiktaş, kerem aktürkoğlu, derrick köhn