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Okan Buruk: Kerem ve Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler
Okan Buruk: Kerem ve Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, transferleri gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün takımda kalacağını belirterek, "Hem Kerem hem de Köhn bizim... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T20:37+0300
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezondan daha güçlü olacaklarını söyledi.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk; Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve transfere ilişkin bilgi verdi.Süper Kupa'da alınan sonucun ligde belirleyici olmayacağını Beşiktaş maçından önce de ifade ettiğini dile getiren Buruk, "Sezon başında 2 takım da hazır değildi. İlk resmi maçımızdı. Şimdi lig başlıyor ve aradan 1 hafta geçti. Bizim için transfer dönemi senenin zor kısmı diyoruz ama 5 oyuncu milli takımdaydı. Bunlar bizim için çok değerli oyuncular. Bu oyuncuları, döndükten 10 gün sonra maça çıkardık. Bu oyuncular 12 aya yakın antrenman yaptılar ve maç oynadılar. Onun üstüne sadece 2 hafta dinlenip tekrar başladılar. Onların adaptasyon sorunları, bizim sezon başı daha yüksek tempoda çalışmamız sebebiyle yüzde yüz hazır olmuyorsunuz. Sezon başını en düşük kayıpla geçmek gerekiyor. Şu anda daha da hazır olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.'Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz'Beşiktaş maçındaki sonucun kendilerini çok üzdüğünü ve yaraladığını anlatan Buruk, şöyle devam etti:'Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle'Okan Buruk, transferleri gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün takımda kalacağını belirtti.Transfer döneminde teklifler gelebildiğini ve bunun normal olduğunu aktaran Buruk, "Oyuncularımızla ilgilenenler ve bizim ilgilendiklerimiz oluyor. Transfer döneminde hep teklifler olacak. Bizim de başka takımlarla görüştüğümüz teklifler oluyor. Transfer sezonu bitene kadar bunları hep yaşayacağız. Hem Kerem hem de Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler. Tabii bir gelişme olursa burada en doğru kararı verecek olan kulübümüz. Şu an oyuncularımız bizimle, cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak bu maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi benim için hep zorlu geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra, kadro netleştikten sonra performanslar daha yukarı gidiyor. O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor. Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle" diye konuştu.Zaha açıklaması: 'Teknik açıklamaları belki de daha az yapmak lazım'Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından oyuncusu Zaha'ya ilişkin yaptığı teknik açıklamaların yanlış yöne çekildiğini dile getirdi.'Oyuncularımızın maçtan çıkarken ufak tefek tepkileri olabilir'Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun teknik heyet aleyhine tepki gösterdiğine ilişkin haberlere de açıklık getirdi.Soyunma odasında yaşananlara ilişkin birçok iddianın ortaya atıldığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:Okan Buruk, transfer çalışmaları konusunda ise "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz. Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz. Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruktan-transfer-aciklamasi-1086268132.html
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okan buruk, futbol, galatasaray, galatasaray lisesi, galatasaray sk, trendyol süper lig, beşiktaş, beşiktaş, kerem aktürkoğlu, derrick köhn

Okan Buruk: Kerem ve Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler

20:37 07.08.2024
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, transferleri gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün takımda kalacağını belirterek, "Hem Kerem hem de Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler. Tabii bir gelişme olursa burada en doğru kararı verecek olan kulübümüz. Şu an oyuncularımız bizimle, cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız" dedi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezondan daha güçlü olacaklarını söyledi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk; Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve transfere ilişkin bilgi verdi.
Süper Kupa'da alınan sonucun ligde belirleyici olmayacağını Beşiktaş maçından önce de ifade ettiğini dile getiren Buruk, "Sezon başında 2 takım da hazır değildi. İlk resmi maçımızdı. Şimdi lig başlıyor ve aradan 1 hafta geçti. Bizim için transfer dönemi senenin zor kısmı diyoruz ama 5 oyuncu milli takımdaydı. Bunlar bizim için çok değerli oyuncular. Bu oyuncuları, döndükten 10 gün sonra maça çıkardık. Bu oyuncular 12 aya yakın antrenman yaptılar ve maç oynadılar. Onun üstüne sadece 2 hafta dinlenip tekrar başladılar. Onların adaptasyon sorunları, bizim sezon başı daha yüksek tempoda çalışmamız sebebiyle yüzde yüz hazır olmuyorsunuz. Sezon başını en düşük kayıpla geçmek gerekiyor. Şu anda daha da hazır olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz'

Beşiktaş maçındaki sonucun kendilerini çok üzdüğünü ve yaraladığını anlatan Buruk, şöyle devam etti:
"Buradan bir ders çıkaracağız ve bu dersi erkenden çıkarmamız önemli. Bence bu hafta içi çalışmalarımız ve toplantılar çok olumlu geçti. Cuma günkü maça, lige başlamaya çok hazırız. Tekrar hatırlatayım biz son 2 senenin şampiyonuyuz. Burada en az sorunsuz ve en güçlü kadroya sahibiz. Geçen senenin en az gol yiyen kalecisi bizde, defansı bizde, en çok gol atan ve asist yapanı bizde. Bunun üzerine önemli transferler yaptık. Geçen sezondan daha da güçlü olacağız. Kendimize güveniyoruz. Cuma günü taraftarlarımızla yürüyüşümüz başlıyor, zaferlerle dolu bir yıl bizi bekliyor. 2 senedir ben buradayım ve 2 senede de sezon başı hep böyle kaos yaratılmaya çalışılıyor. Bu kaosun içinden çıkıp lige olumlu şekilde başlamak istiyoruz. Ben özellikle büyük Galatasaray taraftarına tekrar buradan seslenmek istiyorum. Takımlarına, hocalarına, yöneticilerine ve başkanlarına güvensinler. Burada çok büyük bir çalışma ve emek var. Uzun zamandır bu emeği veriyoruz. 2 sene onları çok mutlu ettik. Takıma destek olmak, güvenmek gerekiyor. O yüzden hep beraber cuma günü yeni bir sayfa yazmak için rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız. Bize güvensinler, biz onların güvenlerini son 2 senede boşa çıkarmadık. Oyuncularım çok motive. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz."

'Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle'

Okan Buruk, transferleri gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün takımda kalacağını belirtti.
Transfer döneminde teklifler gelebildiğini ve bunun normal olduğunu aktaran Buruk, "Oyuncularımızla ilgilenenler ve bizim ilgilendiklerimiz oluyor. Transfer döneminde hep teklifler olacak. Bizim de başka takımlarla görüştüğümüz teklifler oluyor. Transfer sezonu bitene kadar bunları hep yaşayacağız. Hem Kerem hem de Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler. Tabii bir gelişme olursa burada en doğru kararı verecek olan kulübümüz. Şu an oyuncularımız bizimle, cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak bu maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi benim için hep zorlu geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra, kadro netleştikten sonra performanslar daha yukarı gidiyor. O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor. Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle" diye konuştu.

Zaha açıklaması: 'Teknik açıklamaları belki de daha az yapmak lazım'

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından oyuncusu Zaha'ya ilişkin yaptığı teknik açıklamaların yanlış yöne çekildiğini dile getirdi.
"Algı ülkesinde" yaşadıklarını belirten Buruk, "Bazı teknik açıklamalar yapıyoruz ama bunları da yarısını kesip öbür yarısını alıp farklı şekilde yorumluyorlar. Teknik açıklamaları belki de daha az yapmak lazım çünkü yaptığınız teknik açıklamalarda oyuncu adını geçirdiğiniz anda farklı bir şey anlıyorlar. Bunu maçtan sonraki gün Zaha ile konuştuk. Ona da takım içinden arkadaşı 'hoca seninle ilgili eleştiri yaptı' demiş. Ona anlattım ne olduğunu. Oyuncu, oyunun heyecanıyla girene kadar başka bir şey düşünebilir. Maçtan sonraki açıklamada da bunu da söylemiştim. Eleştirici bir şey olmadığını ona da söyledim. O da 'haklısınız, ben yanlış anladım siz kusura bakmayın' dedi. Bu kadar güzel diyaloglar var aramızda. Oyuncularımı çok seviyor, çok değer veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'Oyuncularımızın maçtan çıkarken ufak tefek tepkileri olabilir'

Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun teknik heyet aleyhine tepki gösterdiğine ilişkin haberlere de açıklık getirdi.
Soyunma odasında yaşananlara ilişkin birçok iddianın ortaya atıldığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:
"Biz oyuncularımızın saygısına ve sevgisine her zaman inanıyoruz. Oyuncularımızın maçtan çıkarken ufak tefek tepkileri olabilir. Bu reaksiyon sadece birine kızmak, takıma kızmak, hocaya kızmak değildir. Bazen oyuncu kendisine kızıp tepki de verebilir. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde, her hocaya karşı her kulüpte olabiliyor. Burada oyuncuların iyi niyetine güvenmek gerekiyor. Oyuncular insan sonuçta. Biz zaten soyunma odasında oyuncularımızı çıkardıktan sonra onları neden çıkardığımızı, ne düşündüğümüzü de açıklıyoruz. Maç öncesi ya da sonrası. Bu tür şeyler tabii olacak, bazı oyuncu çıktığında hiç mutsuz olmaz bazısı ise olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir oyundan çıktığında. En doğru şekilde burada oyuncularımızla karşılıklı sevgi saygı değişmez. O yüzden saha içerisinde ne oluyorsa soyunma odasında da bu tür şeyler oluyor. Bunların farklı şekilde yansıtılmasını da doğru bulmuyorum."
Okan Buruk, transfer çalışmaları konusunda ise "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz. Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz. Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması
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