https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/milli-tekvandocu-merve-dincel-kavurat-olimpiyatlarda-ceyrek-finale-yukseldi-1086591752.html
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi. İtalyan rakibi... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:40+0300
2024-08-07T16:40+0300
2024-08-07T16:40+0300
türkiye
milli
tekvando
türkiye tekvando federasyonu
olimpiyat oyunları
gençlik ve spor bakanlığı
türkiye
merve dinçel kavurat
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Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunları tüm hızı ile devam ediyor. Türk sporcu Merve Dinçel Kavurat kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.Merve Dinçel Kavurat çeyrek finale kaldıKarşılaşmada rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/turkiye-italya-voleybol-yari-final-maci-ne-zaman-1086574477.html
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merve dinçel kavurat kimdir, tekvando, tekvando nedir, paris olimpiyatları, fransa, spor, türkiye, milli takım, mete gazoz,
merve dinçel kavurat kimdir, tekvando, tekvando nedir, paris olimpiyatları, fransa, spor, türkiye, milli takım, mete gazoz,
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi. İtalyan rakibi Ilennia Elisabetta Motanti ile karşılaşan Kavurat setlerde 2-0 öne geçerek çeyrek finalde Çinli Guo ile karşılaşmaya hak kazandı.
Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunları tüm hızı ile devam ediyor. Türk sporcu Merve Dinçel Kavurat kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.
Merve Dinçel Kavurat çeyrek finale kaldı
Karşılaşmada rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.