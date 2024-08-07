https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/milli-tekvandocu-merve-dincel-kavurat-olimpiyatlarda-ceyrek-finale-yukseldi-1086591752.html

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi. İtalyan rakibi... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

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olimpiyat oyunları

gençlik ve spor bakanlığı

türkiye

merve dinçel kavurat

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Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunları tüm hızı ile devam ediyor. Türk sporcu Merve Dinçel Kavurat kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.Merve Dinçel Kavurat çeyrek finale kaldıKarşılaşmada rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/turkiye-italya-voleybol-yari-final-maci-ne-zaman-1086574477.html

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