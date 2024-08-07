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Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman?
Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Paris Yaz Olimpiyatları’nda Çin’i devirerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya oldu. Filenin Sultanları yarı finalde kaybetmesi... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
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Filenin Sultanları yarı finalde İtalya ile eşleşti. Peki Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları Yarı Final Maçı Ne Zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman?Paris Yaz Olimpiyatları’nda Çin’i devirerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya oldu.Türkiye, İtalya'ya kaybederse ne olur?Filenin Sultanları yarı finalde kaybetmesi durumunda üçüncülük maçına çıkacak. Kazanması durumunda ise adını finale yazdıracak.Karşılaşma 8 Ağustos Perşembe saat 21.00'de başlarken TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Hangi takımlar yarı finalde?Paris Olimpiyatları’nda 8 takım çeyrek finallerde mücadele etti. Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, Çin, Türkiye, İtalya ve Sırbistan çeyrek finalde yer alan 8 takım oldu.Dominik Cumhuriyeti karşısında parkeden 3-0 galibiyetle ayrılan Brezilya ve Polonya’yı 3-0 geçen ABD yarı finale yükseldi.Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan'ı mağlup eden İtalya oldu.
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Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman?

10:32 07.08.2024
© AA / Mustafa YalçınA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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Paris Yaz Olimpiyatları’nda Çin’i devirerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya oldu. Filenin Sultanları yarı finalde kaybetmesi durumunda üçüncülük maçına çıkacak. Kazanması durumunda ise adını finale yazdıracak. Karşılaşma 8 Ağustos Perşembe saat 21.00'de başlarken TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Filenin Sultanları yarı finalde İtalya ile eşleşti. Peki Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları Yarı Final Maçı Ne Zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman?

Paris Yaz Olimpiyatları’nda Çin’i devirerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya oldu.

Türkiye, İtalya'ya kaybederse ne olur?

Filenin Sultanları yarı finalde kaybetmesi durumunda üçüncülük maçına çıkacak.
Kazanması durumunda ise adını finale yazdıracak.
Karşılaşma 8 Ağustos Perşembe saat 21.00'de başlarken TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hangi takımlar yarı finalde?

Paris Olimpiyatları’nda 8 takım çeyrek finallerde mücadele etti. Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, Çin, Türkiye, İtalya ve Sırbistan çeyrek finalde yer alan 8 takım oldu.

Dominik Cumhuriyeti karşısında parkeden 3-0 galibiyetle ayrılan Brezilya ve Polonya’yı 3-0 geçen ABD yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan'ı mağlup eden İtalya oldu.
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