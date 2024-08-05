https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/mali-ukraynayla-diplomatik-iliskileri-kesti-1086499212.html

Mali, Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesti

Mali, Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesti

Sputnik Türkiye

Mali, ‘teröristlere destek verdiği’ gerekçesiyle Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. Kararın derhal yürürlüğe girdiği belirtildi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T07:29+0300

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Uluslararası haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, Mali Hükümeti, Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesme kararını aldı.Haberde, “Mali, Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu” ifadesine yer verildi.AFP’nin verdiği bilgiye göre, diplomatik ilişkileri kesme kararı Ukrayna’nın Mali’deki teröristlere verdiği destekle ilgili olarak alındı. Mali Hükümet Sözcüsü Abudalay Mayga’nın, kararın derhal yürürlüğe girdiğini açıkladığı belirtildi.Daha önce Vagner Grubu, 22-27 Temmuz döneminde Mali’deki militanlarla yaşadığı şiddetli çatışmalarda çok sayıda savaşçısını kaybettiğini duyurmuştu. Mali Genelkurmay Başkanlığı, terörist gruplarla yaşanan çatışmalarda çok sayıda Mali askerinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Senegalli gazete Senenews dün, Mali ve Moritanya yönetiminin, Ukraynalı uzmanların teröristleri eğittiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattığını yazmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Sahel'deki teröristlerle işbirliği yapmasının şaşırtıcı olmadığını, Moskova’nın dünya kamuoyunun dikkatini aktif bir şekilde Ukrayna'nın bu tür eylemlerine çekmeye devam ettiğini dile getirmişti.Mali’nin komşuları da Ukrayna’nın Batı Afrika’nın iç meselelerine müdahale etmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Senegal Dışişleri Bakanlığı, teröristlere verilen destek nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi Yuriy Pivovarov’u bakanlığa çağırmıştı. Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı da uluslararası topluma Kiev’in terörist gruplara verdiği desteği değerlendirme çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/lavrov-rusya-mali-ordusuna-destegini-surdurecek-1086412524.html

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mali, ukrayna, diplomatik ilişkiler, terör, teröre destek, rusya, mariya zaharova, senegal, burkina faso