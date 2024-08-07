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Mali ve Nijer’den Ukrayna'nın Afrika’daki faaliyetlerini soruşturma talebi
Mali ve Nijer’den Ukrayna'nın Afrika’daki faaliyetlerini soruşturma talebi
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Cezayir sınırında Mali ordusuna karşı savaşan Tuareg isyancıları arasında Ukraynalı askerlerin yer aldığı anlaşıldıktan sonra Ukrayna ile diplomatik ilişkileri... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T18:46+0300
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Sputnik’e açıklamalarda bulunan Mali'deki geçici parlamentonun güvenlik ve savunma komitesi başkan yardımcısı Fuseinou Ouattara, ülkesiyle birlikte komşusu Nijer'in BM Güvenlik Konseyi'ne Kiev'in Mali'nin kuzeyindeki silahlı gruplara destek verdiği iddialarını araştırması için başvuruda bulunduğunu söyledi.Ouattara, “Mali bu amaçla BM Güvenlik Konseyi ile temasa geçmiştir. Komşusu Nijer ile birlikte konuyu BMGK'ya havale etmiş bulunmaktadır” dedi.Ukrayna, ABD’nin Afrika'daki silahlı gücü mü?Ayrıca Ukrayna'nın, başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı'nın yardımı olmadan Mali'nin kuzeyindeki silahlı gruplara istihbarat desteği sağlayabileceğine dair şüphelerini de dile getiren Ouattara, “Ukrayna'nın istihbarat bilgisi toplama kapasitesine sahip olmadığına inanıyorum. Bu bilgiler esas olarak Amerikalılar aracılığıyla aktarılmış olmalı çünkü onlar bu tür bilgileri elde edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.Mali, hafta başında ‘teröristlere destek verdiği’ gerekçesiyle Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuş, kararın derhal yürürlüğe girdiğini bildirmişti.Nijer de bugün Kiev ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.Daha önce Monde gazetesi Malili bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Rusya'yı savaş alanında yenemeyen Kiev'in, Moskova'ya dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları şımartarak Afrika'da ‘ikinci bir cephe’ açmaya karar verdiğini söylemişti.Bununla birlikte Rusya’nın Afrika kıtasında sahip olduğu nüfuzun önüne geçmek isteyen ABD’nin, Ukraynalı birlikleri kıtada silahlı güç olarak kullandığı iddiaları yer aldı.Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları 25-28 Temmuz'da çatışmaya girmişti.Mali ordusu rakam belirtmese de bölgede önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in Razgruzka Wagnera isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detaylar hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/lavrov-rusya-mali-ordusuna-destegini-surdurecek-1086412524.html
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afrika, mali, nijer, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, abd, fransa, rusya, diplomatik ilişkiler
afrika, mali, nijer, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, abd, fransa, rusya, diplomatik ilişkiler

Mali ve Nijer’den Ukrayna'nın Afrika’daki faaliyetlerini soruşturma talebi

18:46 07.08.2024
© AP Photo / Kilaye BationoMali ordusu
Mali ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Kilaye Bationo
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Cezayir sınırında Mali ordusuna karşı savaşan Tuareg isyancıları arasında Ukraynalı askerlerin yer aldığı anlaşıldıktan sonra Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesen Mali ve Nijer’in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Kiev’in Afrika’daki rolünün araştırılması için soruşturma talep ettiği bildirildi.
Sputnik’e açıklamalarda bulunan Mali'deki geçici parlamentonun güvenlik ve savunma komitesi başkan yardımcısı Fuseinou Ouattara, ülkesiyle birlikte komşusu Nijer'in BM Güvenlik Konseyi'ne Kiev'in Mali'nin kuzeyindeki silahlı gruplara destek verdiği iddialarını araştırması için başvuruda bulunduğunu söyledi.
Ouattara, “Mali bu amaçla BM Güvenlik Konseyi ile temasa geçmiştir. Komşusu Nijer ile birlikte konuyu BMGK'ya havale etmiş bulunmaktadır” dedi.

Ukrayna, ABD’nin Afrika'daki silahlı gücü mü?

Ayrıca Ukrayna'nın, başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı'nın yardımı olmadan Mali'nin kuzeyindeki silahlı gruplara istihbarat desteği sağlayabileceğine dair şüphelerini de dile getiren Ouattara, “Ukrayna'nın istihbarat bilgisi toplama kapasitesine sahip olmadığına inanıyorum. Bu bilgiler esas olarak Amerikalılar aracılığıyla aktarılmış olmalı çünkü onlar bu tür bilgileri elde edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.
Mali, hafta başında ‘teröristlere destek verdiği’ gerekçesiyle Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuş, kararın derhal yürürlüğe girdiğini bildirmişti.
Nijer de bugün Kiev ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.
Daha önce Monde gazetesi Malili bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Rusya'yı savaş alanında yenemeyen Kiev'in, Moskova'ya dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları şımartarak Afrika'da ‘ikinci bir cephe’ açmaya karar verdiğini söylemişti.
Bununla birlikte Rusya’nın Afrika kıtasında sahip olduğu nüfuzun önüne geçmek isteyen ABD’nin, Ukraynalı birlikleri kıtada silahlı güç olarak kullandığı iddiaları yer aldı.
Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları 25-28 Temmuz'da çatışmaya girmişti.
Mali ordusu rakam belirtmese de bölgede önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.
Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.
Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in Razgruzka Wagnera isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.
Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detaylar hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek" ifadelerini kullanmıştı.
Mali ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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