https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/lavrov-rusya-mali-ordusuna-destegini-surdurecek-1086412524.html
Lavrov: Rusya, Mali ordusuna desteğini sürdürecek
Lavrov: Rusya, Mali ordusuna desteğini sürdürecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, ulusal silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetinin geliştirilmesi konusunda Mali’ye destek vermeye devam edeceğini... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T17:13+0300
2024-08-01T17:13+0300
2024-08-01T17:13+0300
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savunma
rusya dışişleri bakanlığı
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Lavrov’un Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, görüşmede Lavrov’un, “Moskova’nın, Mali'nin ulusal silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetinin geliştirilmesi konusunda Bamako'ya destek vermeye devam edeceği” sözlerine yer verildi.Görüşmenin Mali tarafının initsiyatifiyle gerçekleştirildiğine değinilen mesajda şu ifadelere yer verildi:Yakın zamanda Sputnik’e konuşan Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya'nın yardımıyla Mali'nin askeri potansiyelini geliştirmeyi umduğunu söylemişti.Diop, aynı zamanda Rusya'nın Batı'daki varlıklarına el konulmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtirken, bu eylemin küresel para birimleri ve kurumlara olan güveni sarsacağını ifade etmişti.Batı Afrika ülkesi Mali’nin her türlü mali ve ekonomik yaptırıma ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı olduğunu yineleyen Dışişleri Bakanı Diop, “Rus varlıklarına el konulması uluslararası hukuka uygun değildir. Bu emsalin çok taraflı kurumlara ve hatta uluslararası baskın para birimlerine olan güveni sarsması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/maliden-batidaki-rus-varliklarina-el-konulmasina-tepki-1084952526.html
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afrika, mali, rusya, sergey lavrov, abdoulaye diop, fransa, ordu, savunma, rusya dışişleri bakanlığı
afrika, mali, rusya, sergey lavrov, abdoulaye diop, fransa, ordu, savunma, rusya dışişleri bakanlığı
Lavrov: Rusya, Mali ordusuna desteğini sürdürecek
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, ulusal silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetinin geliştirilmesi konusunda Mali’ye destek vermeye devam edeceğini söyledi.
Lavrov’un Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, görüşmede Lavrov’un, “Moskova’nın, Mali'nin ulusal silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetinin geliştirilmesi konusunda Bamako'ya destek vermeye devam edeceği” sözlerine yer verildi.
Görüşmenin Mali tarafının initsiyatifiyle gerçekleştirildiğine değinilen mesajda şu ifadelere yer verildi:
Rus tarafı, akut sosyo-ekonomik sorunların çözümü, ulusal silahlı kuvvetlerin muharebe etkinliğinin artırılması, sürekli terör tehditleriyle mücadele amacıyla askeri ve kolluk kuvvetlerinin eğitilmesi konularında Bamako'ya gerekli desteği sağlamaya devam etme yönündeki kararlı niyetini ifade etmiştir.
Yakın zamanda Sputnik’e konuşan Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya'nın yardımıyla Mali'nin askeri potansiyelini geliştirmeyi umduğunu söylemişti.
Diop, aynı zamanda Rusya'nın Batı'daki varlıklarına el konulmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtirken, bu eylemin küresel para birimleri ve kurumlara olan güveni sarsacağını ifade etmişti.
Batı Afrika ülkesi Mali’nin her türlü mali ve ekonomik yaptırıma ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı olduğunu yineleyen Dışişleri Bakanı Diop, “Rus varlıklarına el konulması uluslararası hukuka uygun değildir. Bu emsalin çok taraflı kurumlara ve hatta uluslararası baskın para birimlerine olan güveni sarsması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.