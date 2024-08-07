https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/lpgde-500-milyonluk-otv-vurgunu-ticaret-bakanligi-islem-baslatti-1086584707.html
LPG’de 500 milyonluk ÖTV vurgunu: Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
LPG’de 500 milyonluk ÖTV vurgunu: Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
Sputnik Türkiye
ÖTV’nin düşük olduğu dönemde ellerindeki LPG’yi satmış gibi gösteren, ÖTV artınca da aynı LPG’yi yüksek fiyatla almış gibi yapan firmalar 2024 yılının ilk altı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T13:31+0300
2024-08-07T13:31+0300
2024-08-07T13:31+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
cumhurbaşkanlığı
ömer bolat
akaryakıt
akaryakıt hırsızlığı
lpg
bakanlık
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Temmuz ayından Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi artırıldı. Bu düzenleme ile bazı firmaların LPG üzerinden 500 milyon liralık bir vurguna imza attıkları ortaya çıktı.Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 Yılı Mali Durum ve Beklenti raporundan bu vurgunun detayları paylaşıldı. Rapora göre otogaz sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; firmalarının sürekli birbirlerine yüksek tutarlı faturalar düzenlediği, düzenlenen bazı faturaların usule uygun olmadığı fark edildi.Yapıla detaylı incelemede ise firmaların özellikle ithalat yoluyla gelen otogaz faturalarında ÖTV göstermeksizin satış yapıldığı ya da ÖTV artışlarının olduğu dönemlerden önce, daha az ÖTV ödemek amacıyla başka firmalara satış yapılmış gibi gösterdiği belirlendi. ÖTV artışından sonra ise aynı firmalardan tekrar daha yüksek tutarlı faturalar ile otogazın geri alınmış gibi gösterildiğine dikkat çekildi. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu yollarla 6 ayda yaklaşık 500 milyon TL kamu kaybı oluştuğu tespit edildi.Akaryakıtta ÖTV ne zaman arttı?Cumhurbaşkanlığı’nın akaryakıtta ÖTV artışı 16 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş, otogaza 95 kuruş zam yapıldı.ÖTV artışına kim karar veriyor?Türkiye’de 1999 depreminden sonra bazı ürünlerden Özel Tüketim Vergisi alınmaya başladı. Bir çok tüketim malında olduğu gibi sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), benzin, motorin, jet yakıtı ve ‘fuel oil’ gibi akaryakıt ürünlerinden de ÖTV alınıyor. Bu ürünlerden alınan ÖTV oranı, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarına göre belirli aralıklarla yeniden düzenleniyor.1 litre akaryakıtın ne kadarı ÖTV?Temmuz ayında akaryakıtta yeniden belirlenen ÖTV oranlarına göre 1 litre maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL, motorinde 10,59 TL, otogazda ise 8,67 TL olarak hesaplanıyor. 1 litre Benzi şu anda Ankara’da benzin 44.10 TL’den, motorin 44.28 TL’den, otogaz (LPG) ise 22.94 TL’den satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/otomobilde-beklenen-otv-indirimi-geldi-hangi-araclar-ucuzladi-1086322514.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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otogaz zam, otogaz ankara, otogaz sistemleri, lpg nedir,lpg zammı, lpg fiyatı, ötv nedir, özel tükenmeye tabi varlıklar, özel tüketim vergisi ne zaman çıktı, resmi gazete vergi, ticaret bakanlığı, ticaret bakanı ömer bolat,
otogaz zam, otogaz ankara, otogaz sistemleri, lpg nedir,lpg zammı, lpg fiyatı, ötv nedir, özel tükenmeye tabi varlıklar, özel tüketim vergisi ne zaman çıktı, resmi gazete vergi, ticaret bakanlığı, ticaret bakanı ömer bolat,
LPG’de 500 milyonluk ÖTV vurgunu: Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
Özel
ÖTV’nin düşük olduğu dönemde ellerindeki LPG’yi satmış gibi gösteren, ÖTV artınca da aynı LPG’yi yüksek fiyatla almış gibi yapan firmalar 2024 yılının ilk altı ayında 500 milyon liralık vurgun yaptı. Yapılan bu vurgun Ticaret Bakanlığı’nın raporlarına yansıdı, olayla ilgili işlem başlatıldı.
Temmuz ayından Resmi Gazete'de
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi
artırıldı. Bu düzenleme ile bazı firmaların LPG üzerinden 500 milyon liralık bir vurguna imza attıkları ortaya çıktı.
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 Yılı Mali Durum ve Beklenti raporundan bu vurgunun detayları paylaşıldı. Rapora göre otogaz sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; firmalarının sürekli birbirlerine yüksek tutarlı faturalar düzenlediği, düzenlenen bazı faturaların usule uygun olmadığı fark edildi.
Yapıla detaylı incelemede ise firmaların özellikle ithalat yoluyla gelen otogaz faturalarında ÖTV göstermeksizin satış yapıldığı ya da ÖTV artışlarının olduğu dönemlerden önce, daha az ÖTV ödemek amacıyla başka firmalara satış yapılmış gibi gösterdiği belirlendi. ÖTV artışından sonra ise aynı firmalardan tekrar daha yüksek tutarlı faturalar ile otogazın geri alınmış gibi gösterildiğine dikkat çekildi. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu yollarla 6 ayda yaklaşık 500 milyon TL kamu kaybı oluştuğu tespit edildi.
Akaryakıtta ÖTV ne zaman arttı?
Cumhurbaşkanlığı’nın akaryakıtta ÖTV artışı 16 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş, otogaza 95 kuruş zam yapıldı.
ÖTV artışına kim karar veriyor?
Türkiye’de 1999 depreminden sonra bazı ürünlerden Özel Tüketim Vergisi alınmaya başladı. Bir çok tüketim malında olduğu gibi sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), benzin, motorin, jet yakıtı ve ‘fuel oil’ gibi akaryakıt ürünlerinden de ÖTV alınıyor. Bu ürünlerden alınan ÖTV oranı, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarına göre belirli aralıklarla yeniden düzenleniyor.
1 litre akaryakıtın ne kadarı ÖTV?
Temmuz ayında akaryakıtta yeniden belirlenen ÖTV oranlarına göre 1 litre maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL, motorinde 10,59 TL, otogazda ise 8,67 TL olarak hesaplanıyor. 1 litre Benzi şu anda Ankara’da benzin 44.10 TL’den, motorin 44.28 TL’den, otogaz (LPG) ise 22.94 TL’den satılıyor.