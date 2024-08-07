https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/interpolden-ariyorum-dedi-1-milyon-650-bin-lirasini-dolandirdi-1086583219.html

'İnterpol'den arıyorum' dedi: 1 milyon 650 bin lirasını dolandırdı

'İnterpol'den arıyorum' dedi: 1 milyon 650 bin lirasını dolandırdı

Sputnik Türkiye

Çorum'da kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan şahıs, kadını arayarak FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacağını iddia etti. 3 gün içerisinde 4 ayrı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T13:30+0300

2024-08-07T13:30+0300

2024-08-07T13:32+0300

türkiye

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

telefon dolandırıcılığı

çorum

polis

interpol

altın

lira

dolandırıcılık

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde telefon ile ulaştığı kadına İnterpol'den aradığını söyleyen dolandırıcı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacağını iddia ederek 1 milyon 650 bin lira istedi.Polisteki ifadesinde kadın, telefondaki kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince polise şikayette bulunduğunu belirtti.Kent Güvenlik Yönetim Kameraları ile takip edildiŞikayet üzerine araştırma yapan emniyet güçleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ilçedeki yabancı kişileri takibe aldı.Kamerada tespit edildiPolis, incelemede hareketlerinden şüphelendikleri H.C'yi (19) Fatih Caddesi'nde gözaltına aldı.Ankara’dan kiralık araç ile geldiAnkara'dan Oğuzlar ilçesine kiralık araç ile geldiği belirlenen H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/icisleri-bakanindan-29-ilde-feto-operasyonu--1085573317.html

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