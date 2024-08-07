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'İnterpol'den arıyorum' dedi: 1 milyon 650 bin lirasını dolandırdı
'İnterpol'den arıyorum' dedi: 1 milyon 650 bin lirasını dolandırdı
Sputnik Türkiye
Çorum'da kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan şahıs, kadını arayarak FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacağını iddia etti. 3 gün içerisinde 4 ayrı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T13:30+0300
2024-08-07T13:32+0300
türkiye
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
telefon dolandırıcılığı
çorum
polis
interpol
altın
lira
dolandırıcılık
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde telefon ile ulaştığı kadına İnterpol'den aradığını söyleyen dolandırıcı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacağını iddia ederek 1 milyon 650 bin lira istedi.Polisteki ifadesinde kadın, telefondaki kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince polise şikayette bulunduğunu belirtti.Kent Güvenlik Yönetim Kameraları ile takip edildiŞikayet üzerine araştırma yapan emniyet güçleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ilçedeki yabancı kişileri takibe aldı.Kamerada tespit edildiPolis, incelemede hareketlerinden şüphelendikleri H.C'yi (19) Fatih Caddesi'nde gözaltına aldı.Ankara’dan kiralık araç ile geldiAnkara'dan Oğuzlar ilçesine kiralık araç ile geldiği belirlenen H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/icisleri-bakanindan-29-ilde-feto-operasyonu--1085573317.html
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interpol, çorum, oğuzlar, fetö, dolandırıcılık, polis, altın, interpol arananlar listesi, interpol ne demek, fetö haber, fetö açılımı, fethullah gülen öldü mü, fetö soruşturması geçirenler,
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'İnterpol'den arıyorum' dedi: 1 milyon 650 bin lirasını dolandırdı

13:30 07.08.2024 (güncellendi: 13:32 07.08.2024)
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW167949Kadın kılığından saklanan hükümlü
Kadın kılığından saklanan hükümlü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW167949
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Çorum'da kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan şahıs, kadını arayarak FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacağını iddia etti. 3 gün içerisinde 4 ayrı banka hesabına 1 milyon 650 bin lira gönderen kadın, zanlının elindeki altınları da istemesi üzerine polise şikayette bulundu. Kiralık araç ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde telefon ile ulaştığı kadına İnterpol'den aradığını söyleyen dolandırıcı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacağını iddia ederek 1 milyon 650 bin lira istedi.
Polisteki ifadesinde kadın, telefondaki kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince polise şikayette bulunduğunu belirtti.

Kent Güvenlik Yönetim Kameraları ile takip edildi

Şikayet üzerine araştırma yapan emniyet güçleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ilçedeki yabancı kişileri takibe aldı.

Kamerada tespit edildi

Polis, incelemede hareketlerinden şüphelendikleri H.C'yi (19) Fatih Caddesi'nde gözaltına aldı.

Ankara’dan kiralık araç ile geldi

Ankara'dan Oğuzlar ilçesine kiralık araç ile geldiği belirlenen H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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